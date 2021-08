Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LIBROMONTEBELLUNA Raccontare il Coronavirus attraverso le parole dei bambini. Soprattutto, però, farlo trasmettendo loro non paura ma positività, sempre e comunque. E' questo il senso della pubblicazione uscita in queste settimane dal titolo Lisa e il Coronavirus. Un lavoro a quattro mani, realizzato da Lizana Bordin, di Montebelluna, che da più di vent'anni lavora come educatrice al nido comunale di Montebelluna, e Cristina De Paolis,...