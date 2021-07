Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LAVOROTREVISO Lo sblocco dei licenziamenti - è l'auspicio generale - non scatenerà una corsa agli esuberi nella Marca. Ma l'attenzione dei sindacati su come la situazione evolverà nei prossimi mesi resta alta. E proprio per questo Cgil, Cisl e Uil territoriali sollecitano un confronto con le associazioni imprenditoriali e gli altri attori del territorio per definire l'applicazione dei nuovi strumenti di tutela per i lavoratori. «Non mi...