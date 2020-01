Il grido dei lavoratori «Canova, no ai tagli»

IL CASO

TREVISO I dipendenti dell'aeroporto Canova dicono no a ogni tentativo di ridimensionare lo scalo. E lo fanno in modo ufficiale: consegnando ai sindaci di Treviso e di Quinto, Mario Conte e Stefanio Sartor, 550 firme raccolte in pochi giorni tra i lavoratori. Una presa di posizione forte, che segue le tempestose polemiche scatenate dalla decisione del ministro All'Ambiente Sergio Costa di rispedire all'esame della nuova commissione Via nazionale - ancora in fase di formazione - il masterplan di sviluppo dello scalo, scelta fatta dopo che i commissari della commissione precedente, come ultimo atto del loro mandato, ne avevano dato l'ok. Uno stop arrivato quando ormai l'iter burocratico era giunto alla fase finale e per dare l'ok definitivo al masterplan, e quindi all'inizio di un intervento da 53 milioni di euro, mancava solo la firma del ministro. Che adesso chissà quando arriverà.

TIMORI

Questo avanti e indietro del progetto che getta ombre sul futuro del Canova, ha preoccupato non poco i dipendenti e le sigle sindacali. Che adesso escono allo scoperto: «Al fronte che vorrebbe vedere chiuso l'aeroporto cittadino - affermano i segretari generali Mauro Visentin (Cgil), Cinzia Bonan (Cisl) e Guglielmo Pisana (Uil) - ricordiamo che lo scalo trevigiano dà lavoro a un migliaio di persone e la ricaduta diretta di un ridimensionamento dello stesso sull'occupazione sarebbe disastrosa. Abbiamo raccolto 550 firme di lavoratori che operano in 30 diverse aziende e società che gravitano attorno al Canova. Questa infrastruttura per il capoluogo e per le imprese del nostro territorio è fondamentale e va difesa perché garantisce a cittadini e aziende una mobilità che lo stop al masterplan rischia di bloccare. Quel che è certo è che la decisione del ministro ha intanto fermato l'intero progetto di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità circostante, fondamentale per lo sviluppo turistico e commerciale dell'intera area».

ATTO FORMALE

Questa mattina alle 11 i segretari provinciali, e una delegazione di dipendenti, consegneranno il pacchetto di firme ai sindaci di Treviso e Quinto, i comuni direttamente coinvolti dall'attività dell'aeroporto ma posizionati su fronti opposti. Conte favorevole al piano di sviluppo che contiene al 21% i voli su Treviso; il comune di Quinto più dubbioso perché vorrebbe che il numero di decolli e atterraggi, e quindi le principali fonti di inquinamento acustico, fossero suddivise equamente sui due territori. Tra le due amministrazioni c'è tensione. La questione del numero di voli e, soprattutto, delle rotte di decollo sta avvelenando gli animi. E la scelta del ministro di congelare ancora una volta tutto complica ancora di più la situazione. I sindacati però temono che Save, di fronte a questo, stallo decida di ridimensionare l'attività dell'aeroporto. E questo potrebbe avere conseguenza nefaste anche sul lavoro: «Il sindacato trevigiano, assieme alle Federazioni di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, in seguito allo stop imposto dal ministro Sergio Costa all'iter di approvazione del masterplan dell'ampliamento dell'aeroporto Canova presentato da Save/AerTre ha convenuto sulla necessità di far sentire alle istituzioni e alla cittadinanza che l'aeroporto è una infrastruttura di grande rilievo, che dà lavoro a centinaia di persone, contribuendo significativamente allo sviluppo del territorio».

LA RICHIESTA

Per i sindacati la tutela della salute pubblica resta prioritaria ma, allo stesso tempo, è necessario tutelare anche la crescita economica: «Impensabile oggi abdicare a una programmazione di crescita infrastrutturale, viaria e urbanistica che rispetti tali principi e ne faccia da bussola». Da qui l'appello alle istituzioni: «L'iniziativa ha l'obiettivo di lanciare un messaggio alle istituzioni e di dimostrare concretamente che questa infrastruttura è fondamentale, la voce delle centinaia di lavoratori e lavoratrici che operano in questo aeroporto ha il diritto di essere ascoltata e presa in considerazione».

Paolo Calia

