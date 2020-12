IL GRANDE GIORNO

TREVISO Il grande giorno è arrivato. Questa mattina nell'ospedale di Treviso verranno eseguite le prime vaccinazioni anti-Covid su un centinaio di operatori della sanità. L'Usl della Marca per ora può contare esattamente su 105 dosi della Pfizer. Si partirà in modo simbolico iniziando a immunizzare chi è in prima linea: il personale delle unità di Terapia intensiva, Malattie infettive e Pneumologia del Ca' Foncello, le equipe della Pneumologia e della Medicina Covid di Vittorio Veneto, il personale della Medicina Covid di Montebelluna, più alcuni infermieri e operatori dell'assistenza domiciliare.

LE ALTRE TAPPE

Da gennaio, poi, si aprirà al personale degli altri reparti e servizi, alle strutture sanitarie private convenzionate e, in particolare, alle case di riposo. Per poi continuare con tutto il resto della popolazione trevigiana. Il sistema è definito. Al centro della maxi campagna di vaccinazione contro il coronavirus ci sarà il Covid Hospital di Vittorio Veneto. Qui sabato scorso, in linea con la fase 5 dell'emergenza, sono stati aperti 4 nuovi posti letto di Terapia intensiva, supportati anche da personale in arrivo da Treviso. E altri 2 potranno essere aperti a Montebelluna. Ma adesso per fortuna si può iniziare a guardare anche oltre. Tutti i vaccini destinati all'Usl della Marca verranno infatti stoccati proprio a Vittorio Veneto. «Ci sono gli spazi e le competenze necessarie» spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria. I congelatori in grado di conservare le dosi fino a 80 gradi sottozero sono già in funzione. La farmacia dell'ospedale attende solo che vengano riempiti. Le dosi arriveranno scaglionate per categorie: quelle destinate al personale degli ospedali, a quello dei distretti, ai servizi territoriali, alle case di riposo, ai medici di famiglia, ai pediatri e così via.

LA SICUREZZA

I trasferimenti da Roma a Vittorio Veneto avverranno con la scorta delle forze dell'ordine. E' previsto anche l'impiego degli elicotteri. Le procedure di sicurezza sono state portate al massimo. Da Vittorio Veneto, di seguito, le dosi verranno distribuite nelle sedi territoriali per la somministrazione. L'Usl ha già deciso di allestire un punto operativo 24 ore su 24 per vaccinare contro il Covid sia di giorno che di notte. E presto potrebbe esserci anche un secondo punto con orario continuato. L'idea è di usare anche grandi strutture come i palazzetti dello sport, a partire dal Palaverde. In più, si potrà contare sulla rete composta da 65 sedi alternative agli ambulatori dei medici di famiglia individuate dai Comuni e dalle associazioni in occasione della campagna antinfluenzale. Tra gli operatori che si vaccineranno questa mattina contro il Covid c'è anche Antonio Farnia, direttore della Terapia intensiva dell'ospedale di Treviso: «Il vaccino ha dimostrato di essere sicuro ed efficace ha detto abbiamo attraversato un disastro, che non è ancora finito, adesso ci viene data una possibilità per iniziare a uscirne». Ad oggi gli operatori della sanità hanno risposto in massa. «La prima risposta del personale è stata eclatante: abbiamo ricevuto una pioggia di richieste. Tanto che abbiamo scelto di cominciare partendo dai più anziani», sottolinea Benazzi. Non è che l'inizio. La tranche più consistente di vaccini anti-Covid è attesa proprio nei primi giorni di gennaio. La campagna vaccinale nella Marca di fatto entrerà a regime dopo l'Epifania. Con l'inizio del nuovo anno nel trevigiano dovrebbe arrivare un primo grande lotto da 60mila dosi. L'obiettivo è vaccinare quanto prima 30mila persone. Si partirà appunto dal personale degli ospedali: oltre 10mila lavoratori tra medici, infermieri, oss e addetti vari. L'Usl andrà a vaccinare in modo diretto anche tutti gli anziani e tutto il personale delle case di riposo: quasi 6mila ospiti e poco meno di 5.500 operatori. Più altre 4mila persone nell'ambito dei centri dedicati ai minori, alla disabilità, ai problemi psichiatrici e alla tossicodipendenza. Tra il personale sanitario sono compresi i 550 medici di famiglia e i 100 pediatri di libera scelta che operano nella Marca. Di seguito, si passerà a tutto il resto della popolazione, iniziando dai lavoratori impegnati nei servizi essenziali, da chi è a rischio a causa di altre patologie e dagli anziani con più di 80 anni, procedendo in base alle fasce di età. L'orizzonte finale è già segnato: vaccinare entro l'estate tutti i trevigiani che lo vorranno.

Mauro Favaro

