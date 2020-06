IL GOVERNATORE

TREVISO «È un hub di eccellenza per le emergenze e le urgenze che sarà di riferimento per tutto il Veneto. La nuova centrale operativa del Suem 118 di Treviso è la più tecnologica d'Italia. E l'eliporto è unico nel suo genere. In più, c'è il grande vantaggio che è tutto nuovo: oltre alla stessa centrale, qui sorgerà anche il nuovo ospedale da oltre mille posti letto, compresi 600 ad altissima specializzazione». Il governatore Luca Zaia non nasconde la soddisfazione durante il taglio del nastro che ha sancito l'avvio delle attività nella nuova centrale del servizio Treviso Emergenza. Quella di ieri è stata la sua prima uscita ufficiale dopo l'esplosione dell'emergenza coronavirus. Messo alle spalle il periodo più difficile, si guarda avanti. In particolare alla costruzione della nuova cittadella sanitaria del Ca' Foncello. Zaia ha detto che la prossima volta che tornerà al Ca' Foncello sarà proprio per l'inaugurazione del nuovo ospedale.

I lavori continuano senza sosta. «Le nuove strutture saranno pronte per la primavera del 2021», conferma il governatore. Il nuovo monoblocco sta crescendo proprio tra la centrale del Suem e il pronto soccorso. Prenderà forma una hall con sei piani a vista che conterrà l'area delle urgenze, 600 posti letto ad alta tecnologia (con camere per massimo due persone), terapie intensive e il settore operatorio centralizzato con 29 sale operatorie. Tra poco meno di un anno sarà pronta la struttura. Poi scatteranno allestimenti e traslochi. Sempre guardando avanti, Zaia ha confermato la volontà di arrivare all'apertura a settembre dell'intero corso di laurea in Medicina a Treviso. «Avremo 60 matricole sottolinea non ci sono problemi di natura finanziaria: faremo valere le nostre ragioni davanti alla Corte Costituzionale. Si va avanti». Dalla centrale del Suem, il governatore ha anche colto l'occasione per ringraziare tutti gli operatori che hanno lavorato nel pieno dell'emergenza coronavirus. «Gli angeli del nostro territorio», li ha chiamati Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca.

«Vi ringrazio a uno a uno ha detto Zaia rivolgendosi direttamente al personale con la consapevolezza che se non ci fosse stata questa organizzazione sanitaria non avremmo avuto modo di rispondere al meglio a tutti». Sulle polemiche interne alla comunità scientifica, invece, ha tagliato corto: «Se avessi ascoltato la comunità scientifica non so dove sarei adesso». Anche il sindaco Mario Conte ha portato il suo ringraziamento al personale: «Grazie per il lavoro fatto nel pieno dell'emergenza sanitaria. È stata fondamentale l'unione tra le linee guida e il grande lavoro fatto dalle persone che operano nelle strutture sanitarie». Dopo la riapertura che ha seguito il lockdown, oggi la responsabilità del contrasto alla diffusione del Covid-19 è in capo a ogni singolo cittadino. «La responsabilità è passata dalla sanità ai cittadini spiega Zaia questo porta un po' di preoccupazione. Lancio un appello a tutti: le curve sono in calo dal 10 aprile, si va verso l'esaurimento totale, ma invito ogni persona a continuare a rispettare le regole di precauzione». Il 15 luglio uscirà dalla Regione il nuovo piano di sanità pubblica. «Ci prepariamo al peggio per farci trovare pronti a tutto dice il governatore tutti ci auguriamo che il virus non torni. Ma, comunque sia, nel prossimo inverno dovremo affrontare una nuova stagione Covid anche senza il Covid: perché tutte le persone che avranno qualche linea di febbre giustamente chiederanno rassicurazioni. E noi dovremo essere pronti a rispondere. Ci aspetta un inverno intenso».

