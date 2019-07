CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GIRO DI VITETREVISO Sarà pure veneziana ma Jesolo è da sempre considerata dai trevigiani il proprio accesso al mare, la propria spiaggia. Per questo l'escalation di violenza registrata nei giorni scorsi sotto l'ombrellone interessa direttamente la Marca. Ancor di più se si considera la provenienza di gran parte, se non la totalità, dei baby bulli protagonisti del pestaggio di domenica scorsa a danno di tre bagnini, avvenuta davanti agli occhi esterrefatti dei turisti, alcuni dei quali intervenuti in difesa delle vittime. Si è trattata...