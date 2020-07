LA DISCUSSIONE

TREVISO Alla fine il compromesso sarà la chiesa Votiva. Domani in consiglio comunale approderà, a distanza di mesi, l'ordine del giorno legato alla commemorazione del Giorno del Ricordo. Nel febbraio scorso, dopo aver celebrato come sempre il giorno 10 la data che ripercorre il dolore degli esuli istriano-dalmati e il dramma delle foibe, il consiglio comunale ha deciso all'unanimità di istituire una cerimonia cittadina dedicata a questa ricorrenza. Erano tutti concordi, destra e sinistra. Sembrava tutto in discesa verso un'approvazione all'unanimità quando il dialogo si è interrotto sul più bello, sulla proposta presentata dal centrosinistra di celebrare la cerimonia all'interno del cimitero di San Lazzaro. Il centrodestra ha invece replicato che la scelta migliore sarebbe stata chiedere alle associazioni di istriano-dalmati quale poteva essere il luogo migliore.

LO SCONTRO

Così una tranquilla discussione di fine seduta, erano ormai passate le dieci di sera, si è trasformata nell'ennesimo braccio di ferro tra maggioranza e opposizione concluso con la promessa di rivedersi dopo aver sentito le associazioni. Adesso, a distanza di sei mesi, i due schieramenti sono pronti a tornare in consiglio. Durante l'ultima riunione della commissione Statuto le parti si sono nuovamente confrontate e pare che un compromesso sia stato trovato: come detto, la chiesa Votiva. A quanto sembra saranno la Lega i suoi alleati a portare l'emendamento in consiglio. La speranza è di ottenere l'approvazione del centrosinistra in modo da trovare quell'unanimità quanto mai necessaria quando si parla di ricorrenze così delicate, dove ormai è sempre più necessaria quella riconciliazione che vada al di là di ideologie e schieramenti.

P. Cal.

