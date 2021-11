Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CERIMONIATREVISO Un'ottantina di studenti di tre quinte all'opera per realizzare un progetto grafico capace di rapire gli occhi e far posto alla fantasia quanto a soluzioni estetiche per la recinzione di un cantiere in zona Eden. Primi della classe sul fronte dell'estetica in grado di trasmettere bellezza e contenuti al posto di pannelli vuoti e grigi, gli studenti dell'indirizzo grafico dell'Istituto tecnico Palladio.IL CONCORSOA loro il...