IL GIALLO TREVISO Settore Urbanistica e settore Edilizia: due cardini della macchina

IL GIALLOTREVISO Settore Urbanistica e settore Edilizia: due cardini della macchina amministrativa di Ca' Sugana, uffici chiave dove passano centinaia di progetti, dove si approvano o bocciano piani di recupero e ristrutturazione. Settori che, si presume, lavorino in armonia e coordinazione. Purtroppo, da tempo, non è così. Anzi: tra i corridoi del municipio si parla senza mezzi termini di guerra tra i due settori, guidati da dirigenti spesso in contrasto tra loro. E quanto sta accadendo attorno al progetto di Ca' delle Alzaie ne è la...