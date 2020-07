LA SOCIETA'

TREVISO Stavolta sceglie di non parlare, almeno per il momento. Gian Lorenzo Marinese, presidente della Nova Facility, la società che gestisce il centro di accoglienza di Treviso, ha deciso di rimanere in silenzio dopo il maxi focolaio esploso nell'ex caserma Serena, dove sono risultati positivi 133 richiedenti asilo su 293. Ad oggi nessuno indica responsabilità da parte dei gestori, che tra l'altro stanno curando anche le attività dell'hotspot di Lampedusa. In questi giorni Marinese si trova proprio nell'isola siciliana. La porta d'Europa. Qui solo nell'ultimo mese sono transitati circa 4mila migranti. «Siamo estremamente attenti alla gestione del rischio biologico», aveva detto l'altro ieri riferendosi proprio al rischio di contagi da coronavirus. Nessun nuovo migrante, come confermato dalla Prefettura di Treviso, è destinato alla Marca. Ancor meno adesso, alla luce delle positività emerse tra i richiedenti asilo. L'impegno era concentrato in particolare sul fronte siciliano. Nessuno si aspettava un focolaio di Covid-19 di tali proporzioni nell'hub di Treviso. Tanto più che appena un mese fa tutte le persone che gravitano nell'ex Serena, tutti gli ospiti e tutto il personale, erano già state sottoposte a uno screening generale per il Covid-19.

Il controllo era partito dopo l'individuazione di due casi positivi: un operatore appena rientrato dal Pakistan e un immigrato di 34 anni proveniente dalla Nigeria. Ma tutti i tamponi, oltre appunto a due casi di partenza, avevano dato esito negativo. Stando a quanto ricostruito, l'operatore risultato positivo era rientrato nella Marca lo scorso 29 maggio. E dopo cinque giorni di isolamento aveva assunto ibuprofene per abbassare la febbre: non voleva si scoprisse che era malato, perché temeva di perdere il posto di lavoro. Nonostante questo, i sistemi per scongiurare un allargamento del contagio avevano funzionato alla perfezione.

Molti avevano letto il risultato come la conferma che nell'ex Serena si rispettavano al meglio le misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Adesso nessuno punta l'indice. Ma in poco più di un mese la situazione si è ribaltata. Oggi è praticamente impossibile stabilire con certezza come sia partito il maxi focolaio. L'unica cosa che sembra certa, al momento, è che il virus che ha causato i 133 contagi non proviene dall'estero. Nelle ultime settimane, infatti, non sono arrivati altri migranti all'ex Serena. Anzi, alcuni se ne sono andati. Di conseguenza, come sottolineato ieri dalla Prefettura, il virus è riuscito in qualche modo a farsi largo dal territorio.

