IL GESTO

TREVISO Nello scontrino fiscale i clienti, oltre alle varie voci di spesa, ne troveranno una in più: Covid-19. Ma non sarà un rincaro, al contrario sarà uno sconto del 10 per cento. Un vero e proprio sconto Covid. Un modo per essere vicini alla cittadinanza in un momento di crisi e per cercare di far ripartire l'economia, in particolare quella del Lido di Venezia. Già, perché questa sorpresa è stata lanciata dai proprietari trevigiani dell'hotel Villa Laguna, in via Sandro Gallo 6, a fianco del piazzale di Santa Maria Elisabetta, per tutte le consumazioni al ristorante e al bar. L'apertura della stagione, dopo l'emergenza coronavirus, è fissata per la giornata festiva di martedì 2 giugno. E ci sarà questa novità ad attendere gli ospiti.

IN CONTROTENDENZA

Un esempio in controtendenza visto che, dopo la riapertura e l'avvio della fase 2, hanno fatto notizia in tutta Italia i rincari per diverse tipologie di servizi. E se il calo del 10 per cento sul prezzo delle consumazioni non bastasse, per i veneziani lo sconto raddoppia e raggiunge il 20 per cento. L'iniziativa è stata voluta da Stefano Cestarelli, proprietario assieme alla moglie Francesca Massani, della struttura ricettiva con la sua società Alea srl. La coppia trevigiana risiede per un'ampia parte dell'anno a Dubai, ma si è innamorata qualche anno fa di Venezia e del Lido, acquistando l'hotel che, con la sua lounge, si trova in una posizione invidiabile con vista sul Bacino di San Marco.

LA STRUTTURA

Oltre all'albergo, che ovviamente si rivolge ai turisti, Villa Laguna con il suo ristorante e bar Essentiale, si rivolge non solo agli ospiti in casa ma anche a tutti gli altri clienti. Da qui l'idea di fare qualcosa che potesse dare un contributo e fidelizzare i locali nella parte della ristorazione. Il ristorante Essentiale è affidato al maitre veneziano Lorenzo Ruggeri e allo chef Najada Frasheri. «Faremo un'apertura soft - spiega Cestarelli - da martedì entreremo in attività ogni giorno dalle 16 in poi, con un servizio di bar e light dinner». L'auspicio è che possa esserci movimento in modo da aprire a breve anche il ristorante e l'albergo con le camere.

Lorenzo Mayer

