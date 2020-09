IL GEMELLAGGIO

MONASTIER «E' stato uno tsunami imprevedibile. Il personale dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo si è stretto come una famiglia. Abbiamo reagito, senza schemi precostituiti, abituandoci ad essere veloci, pronti e strategici. Dal punto di vista umano spero che il coronavirus abbia insegnato tanto. A tutti. Perché quello che abbiamo vissuto a Bergamo non è stata una passeggiata. Lo abbiamo ancora nel cuore, nella mente e nei nostri occhi».

LA TESTIMONIANZA

Lauretta Rota, coordinatrice infermieristica del dipartimento di emergenza urgenza dell'ospedale di Bergamo, la città più colpita dal virus, fatica a concludere la frase senza cedere all'emozione. La ferita lasciata dall'emergenza vissuta in prima linea è ancora aperta. E probabilmente non si rimarginerà mai. «Io stessa sono stata colpita dal Covid continua Rota il momento più difficile è stato comunicarlo alla mia famiglia. L'ho fatto tentando di mantenere sempre il sorriso. Mentre in altre occasioni, quando si è soli, qualche lacrima scende». La sua testimonianza ha rappresentato il fulcro del gemellaggio tra l'ospedale di Bergamo e quello di Monastier, privato convenzionato gestito dal gruppo Sogedin, che porta lo stesso nome.

IL CONCERTO

Ieri sera nel parco del centro servizi per anziani Villa delle Magnolie, proprio davanti all'ospedale di Monastier, è andato in scena un concerto che ha visto salire sul palco Roby Facchinetti, il maestro Vittorio Matteucci e l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso. «A Bergamo siamo stati colpiti in tanti. Abbiamo vissuto per mesi nel terrore e nella paura spiega il tastierista dei Pooh è stata una cosa inaspettata, improvvisa, grave e dolorosa. La musica ha un ruolo importantissimo in questo periodo ha avuto forse la funzione più alta, perché è emozione, fa sognare e aiuta a superare le difficoltà». Ieri le canzoni sono state trasmesse direttamente nelle camere di ogni ospite della casa di riposo. Sullo stesso palco sono poi salite anche delle rappresentanze del personale degli ospedali di Treviso, del Giovanni XXIII di Monastier, dell'ospedale Covid di Jesolo e, appunto, dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Dalla struttura lombarda è arrivato anche Stefano Fagiuoli, direttore del dipartimento di Medicina, che alla fine di marzo aveva lanciato un video-appello in inglese attraverso internet per recuperare personale, attrezzature e finanziamenti. «Marzo per noi è stato il mese orribile racconta ho personalmente vissuto due momenti particolarmente duri. Il primo quando sono stato a mia volta contagiato. L'altro quando verso maggio abbiamo chiuso le cartelle cliniche delle migliaia di pazienti Covid positivi che erano stati ricoverati nel nostro ospedale: ritornava sempre la parola deceduto. In una struttura come la nostra si contano in media due decessi al giorno. Invece stavolta in soli due mesi ne abbiamo contati 440. E' stato terrificante vedere quanto di frequente non è stato possibile dare risposte».

Fagiuoli si è soffermato anche sulle dichiarazioni di molti specialisti apparentemente contrastanti in merito al Covid-19. «Come classe medica abbiamo sbagliato. Tutti noi scandisce abbiamo sbagliato nel non capire che la comunicazione è parte della cura e della gestione della pandemia. L'errore di noi medici è di esserci messi in contrapposizione, più a livello di facciata che non di sostanza, su affermazioni che sono tutte assolutamente vere, ma che sono complesse da interpretare per la popolazione. E il risultato è che la gente perde fiducia. Il danno è stato gravissimo. Dovremmo avere il coraggio di parlare un po' di più tra di noi, uscendo con una versione non edulcorata, ma unica e comprensibile». (mf)

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA