IL FRONTALETREVISO La notte di Halloween è finita in un'alba di sangue per cinque giovani africani di ritorno da una festa in discoteca. La loro auto si è schiantata contro un camion in via Castellana a Treviso. Terribile il bilancio del frontale, avvenuto alle 5: un morto e quattro feriti. A perdere la vita è stato Hyacinthe Gael Odiang, 32 anni, originario del Camerun ma residente a Treviso, dove divideva un appartamento con un amico....