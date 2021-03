LA GIORNATA

TREVISO Prove tecniche di zona rossa. La città si svuota, le strade deserte, la piazza come un'isola disabitata. Il vento freddo sbatte contro le colonne. E a Treviso è già iniziata la serrata. La calca, la corsa all'ultimo acquisto, l'ultima vera ora d'aria temute fino a venerdì, non si sono verificate. Complice anche il freddo di un fine settimana in cui il clima mite di inizio marzo sembrava un ricordo. Proprio come le frotte di persone che avevano spinto a riallestire i checkpoint per regolare l'afflusso in centro storico. Questa domenica di pre-lockdown segna anche, va detto, un passo avanti di consapevolezza. Le persone sembrano pronte all'ultimo (e si spera decisivo) sacrificio. Confidando nei vaccini e nel fatto che questo ultimo mese sia risolutivo.

I NEGOZI

Luci timide sotto le insegne: i negozi restano aperti per l'ultimo colpo di reni, senza troppa convinzione. Ormai, nel percepito, è zona rossa. Qualche ultimo saldo fugace, ma la primavera resta nei cassetti. Alcuni bar danno il saluto agli ultimi scampoli di libertà in maniera creativa. Il Caffè La Torre propone spritz e patatine da asporto, seguendo l'onda lunga degli altri locali. La cosmesi sperimenta la consegna su appuntamento. Ma è ovviamente un tentativo estremo di salvare il salvabile. Gli ottici invece ieri erano chiusi: il nuovo rosso consente l'apertura così come a negozi di computer e telefonia. Aperti invece fino a sera parrucchieri ed estetisti grazie all'ordinanza del sindaco. In questo modo hanno potuto tamponare le emergenze e lavorare un giorno in più prima della nuova lunga serrata.

I CONTROLLI

«In centro si è registrato l'afflusso di pochissima gente». Anche Andrea Gallo, comandante della polizia locale di Treviso, conferma il drastico calo delle presenze ieri in città. «Dai controlli effettuati tutto era in regola. Non sono state elevate sanzioni». Le pattuglie, che già erano presenti in forze in tutto il territorio comunale, saranno in prima linea da oggi. Non solo la polizia locale, ma anche i carabinieri, la polizia di Stato, la guardia di finanza. Previsto il rinforzo dei controlli lungo i punti di accesso della città. Per gli spostamenti invece sarà sempre necessaria l'autocertificazione.

IL SINDACO

Mario Conte invia un messaggio di resistenza ai concittadini: «Domani (oggi, ndr) entreranno in vigore le misure restrittive della zona rossa così come inizieranno i vaccini anche al centro anziani di via Castello d'Amore e in altre cinque nuove sedi in provincia che portano il totale a dieci. L'obiettivo è quello delle 9mila inoculazioni giornaliere: un cambio di ritmo che la Usl concretizzerà con un grande dispiegamento di forze. Dobbiamo uscire presto da questa emergenza e per farlo bisogna ingranare la quinta e la sesta marcia».

E.Fil.

