IL FORUMTREVISO Nonostante la recente frenata, il Veneto rimane tra i leader delle esportazioni italiane, con 63,3 miliardi di euro e un saldo commerciale attivo per ben 14,7 miliardi. E Treviso e Padova sono protagoniste con volumi di merci vendute oltre confine pari a 23 miliardi e mezzo nel 2018 e un saldo import/export con il segno più per quasi 10 miliardi. Gli ultimi mesi, però, hanno registrato una flessione degli scambi globali, con il rallentamento di locomotive come Cina o Germania, e l'acuirsi di nuove tensioni geopolitiche...