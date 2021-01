IL FOCUS

MONTEBELLUNA L'ospedale di Montebelluna inizia a rivedere la luce. Dopo quello di Conegliano, già tornato Covid free, lunedì toccherà al nosocomio di Oderzo. E anche al San Valentino si stanno riaprendo intere aree bonificate dal virus nei reparti di Geriatria, Medicina, Chirurgia, Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Oculistica e in Terapia intensiva. L'obiettivo è arrivare entro metà febbraio a cento posti letto dedicati a pazienti non positivi. Così ci saranno i margini per riprendere al meglio gli interventi chirurgici. È una svolta. Negli ultimi tre mesi l'ospedale montebellunese, riferimento per il distretto di Asolo che è stato il più colpito dall'epidemia, ha dovuto gestire una mole enorme di ricoveri. Ma ora i contagi stanno diminuendo. Negli ospedali trevigiani oggi sono ricoverati 272 pazienti contagiati: 236 nei reparti ordinari e 36 nelle terapie intensive. A Montebelluna, in particolare, nel corso delle settimane si è scesi da oltre cento agli attuali 49 (quattro in rianimazione). Così si può tornare a respirare.

STOP ALLE CRITICHE

«La riapertura di posti letto Covid free è un segnale di rinascita» spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria. Le polemiche sulla gestione dell'emergenza al San Valentino, dove c'è stata anche la visita degli ispettori inviati dal Ministero della salute, hanno lasciato il segno. Adesso lo stesso Benazzi invita tutti a limitarle. «In questo periodo le polemiche dovrebbero essere accantonate sottolinea, lo dico non tanto per me ma per chi lavora in ospedale: per gli operatori in prima linea che hanno dato e stanno dando il cuore, il sangue e l'anima, in una situazione che era stata difficile». «L'Asolano è stato il territorio che ha pagato di più in termini di contagi continua il direttore della Usl. Questo non dipende da nessuno: capita, perché il virus è ambiguo e si muove in modo subdolo. E a Montebelluna inevitabilmente c'è stato un carico importante sull'ospedale, sui medici e gli operatori. Ma ora abbiamo deciso di dare un segnale forte».

DATI IN FLESSIONE

La rinascita è già iniziata. Da venerdì della settimana scorsa il reparto di Geriatria ha aperto dei posti letto per persone non contagiate. «In relazione alla situazione epidemiologica, pensiamo che verso la metà di febbraio sarà possibile arrivare a 30 posti letto Covid free» specifica Benazzi. E si continua. Proprio oggi nel reparto di Medicina verranno attivati 20 posti letto per negativi al coronavirus, con l'obiettivo di portarli a 30 in un paio di settimane. Di seguito, sono stati aperti 12 posti letto per persone non positive nel settore della Chirurgia generale e dell'Otorinolaringoiatria. «Se tutto andrà bene dal punto di vista epidemiologico specifica il numero uno della Usl alla fine di febbraio apriremo tutte e due le sezioni». Di pari passo, sono stati riaperti 20 posti letto Covid free nel settore della Chirurgia area omogenea, Ortopedia e Oculistica. Se sarà confermato il calo dei contagi, si andrà progressivamente ad aprire l'intera sezione. Da ultimo, oggi ci sono tre posti letto della Terapia intensiva a loro volta dedicati a pazienti non positivi.

I NUOVI INTERVENTI

Un passaggio fondamentale, quest'ultimo, in vista della ripresa delle attività chirurgiche a pieno regime, con la necessità di recuperare le operazioni rimaste in sospeso a causa dell'emergenza. «Nonostante la pressione e quello che si è detto e si è voluto dire, anche l'ospedale di Montebelluna adesso riaprirà e, seppur più lentamente di altri, punterà a tornare Covid free tira le fila Benazzi. Evitiamo quindi ulteriori polemiche: i nostri operatori stanno facendo di tutto per raggiungere questo obiettivo». I pazienti ancora ricoverati per infezione da coronavirus oggi sono ospitati in Medicina (29 posti letto occupati su 40), nella Riabilitazione (16 posti letto occupati su 32) e in Terapia intensiva, dove si è scesi da 9 a 4 posti letto dedicati al Covid. Tutto questo permetterà di riprendere progressivamente gli interventi chirurgici. Sono circa 600 le operazioni che devono essere recuperate dopo il rallentamento causato dall'emergenza sanitaria. Se non di più. Si comincerà dai settori della Chirurgia generale, dall'Ortopedia e dalla Day surgery. Senza seguire per forza l'elenco della lista d'attesa: i medici decideranno i tempi valutando ogni problema in base alla funzionalità, alla disabilità correlata e al dolore avvertito dal paziente.

