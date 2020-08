IL FOCOLAIO

TREVISO Si comincia ad intravvedere la luce alla fine del tunnel. Aumentano i guariti e diminuisce il numero dei positivi, ma l'azienda sanitaria è sicura che anche loro, nel giro di un paio di settimane, saranno negativizzati. «Lo avevamo detto in tempi non sospetti e ora lo ripeto: entro il 31 agosto la Serena sarà Covid free» si sbilancia il direttore generale dell'usl 2 Francesco Benazzi, assolutamente convinto che lo spegnimento del focolaio scoppiato all'interno del centro accoglienza di Dosson, dove all'apice dell'emergenza i contagi avevano raggiunto quota 233 migranti e 16 operatori, sia sempre più vicino.

La conferma arriva dai numeri, anche se i risultati dell'ultimo screening non sono ancora del tutto completi. Stando all'ultimo report, però, gli ospiti negativizzati sono saliti a 129, e ieri pomeriggio sono stati sottoposti al secondo test che dirà se possano definirsi definitivamente guariti. Otto i richiedenti asilo che dal primo screening ad oggi continuano a risultare negativi, mentre sono 43, il dato verrà però aggiornato nelle prossime ore, i migranti tuttora positivi. «Sono tutti asintomatici, e questo è un dato che non bisogna dimenticare» sottolinea l'azienda sanitaria.

Altro fattore che faciliterà di sicuro il contenimento del contagio, fino al suo esaurimento, è l'isolamento degli ospiti ancora positivi al tampone. Da due giorni la Nova Facility, dopo l'arresto dei quattro richiedenti asilo considerati dalla magistratura i capi popolo che hanno alimentato le rivolte del 12 giugno scorso e degli ultimi due mesi, è riuscita a dedicare una palazzina all'isolamento dei migranti contagiati. «Da quando sono state allontanate queste persone - ha detto il presidente di Nova Facility Gian Lorenzo Marinese -, siamo riusciti ad aderire ad aderire alle direttive date dall'autorità sanitaria e quindi alla divisione tra positivi e negativi, allestendo all'interno del centro una palazzina dedicata. Speriamo si possa andare verso una normalizzazione. Voglio ringraziare sia l'azienda sanitaria sia i nostri operatori, che nonostante due mesi di insulti e minacce da parte di alcuni ospiti, hanno sempre continuato a lavorare». La prossima settimana si tornerà a parlare anche di caserma Zanusso. Usl e Prefettura devono decidere se procedere con i tamponi anche nel centro accoglienza di Oderzo, anch'esso gestito dalla Nova Facility, che comunque di sua iniziativa ha già sottoposto tutti gli ospiti al test, senza riscontrare contagi.

Man mano che i richiedenti asilo saranno dichiarati completamente guariti, saranno collocati in altre strutture, questo il piano della Prefettura, in modo da svuotare gradualmente l'ex caserma. Le modalità di attuazione sono ancora da definire con precisione, soprattutto vista la delicatezza del tema visto quanto successo la scorsa settimana in via Pisa, dove vennero trasferiti 5 ospiti già negativizzati della Serena (affidati alla cooperativa Hilal), poi collocati altrove per le proteste dei residenti e del sindaco Mario Conte. Ma la volontà di alleggerire i numeri alla Serena, anche per diminuire l'impatto di possibili futuri focolai, rimane. «Parliamo comunque sempre di piccoli numeri per volta - ha confermato il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà -: portiamo un richiedente asilo in un piccolo Cas, uno in un altro approfittando dei posti che si liberano. Sono una cinquantina al momento quelli da portare fuori. Tra di loro c'è anche chi dovrà lasciare il regime di accoglienza perché la domanda è stata respinta. Il numero di ospiti dentro l'ex caserma è destinato a ridursi».

