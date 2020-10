IL FOCOLAIO

SPRESIANO La casa di riposo villa Tomasi di Spresiano è tornata Covid-free. Il focolaio, uno dei più grandi tra quelli esplosi nelle rsa della Marca nell'ultimo periodo, si è completamente spento. Gli ultimi tamponi, eseguiti sia sugli ospiti che sul personale, hanno confermato che non esistono più casi di positività all'interno della struttura. Il centro servizi per anziani può iniziare un graduale ritorno alla normalità.

I CONTAGI

La scia di contagi aveva preso forma in estate, fino ad arrivare a contare 58 positivi: 43 anziani e 15 operatori. Tutto era partito il 17 agosto con la notizia della positività di un ospite inviato al pronto soccorso di Treviso per sintomatologia non correlata al Covid-19. A quel punto la struttura ha subito bloccato i nuovi ingressi e i trasferimenti degli ospiti, oltre a interdire totalmente le visite dei familiari. Sono stati creati due diversi nuclei: uno dedicato agli ospiti positivi, separato dal resto della struttura e con personale dedicato, e uno riservato agli ospiti considerati sospetti in quanto contatti stretti. Gli ospiti negativi, invece, sono stati isolati in un altro nucleo della residenza. I monitoraggi sono proseguiti assiduamente con ripetuti screening. Fino ai tamponi di lunedì, che hanno confermato la negativizzazione anche degli ultimi due ospiti che ancora risultavano positivi.

LA FINE DEL TUNNEL

«Dopo un periodo di indescrivibile difficoltà e apprensione, villa Tomasi torna ora a vedere la luce spiega Giuseppe Franceschetto, ad del gruppo Prealpina certamente, rimarrà indelebile in tutti noi il dolore per le perdite che questo terribile virus ha comportato. È massima la vicinanza che desideriamo esprimere a tutti i familiari colpiti da questa sofferenza». «Un enorme ringraziamento deve essere rivolto a tutto il personale che, in momenti che non stento a definire angosciosi, si è adoperato per garantire la salute e la miglior qualità di vita a tutti gli ospiti: solo grazie ai loro sforzi e ai loro sacrifici siamo riusciti a vincere questa battaglia».

M.F.

