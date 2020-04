IL CASO

CASALE I familiari degli anziani ospitati nella casa di riposo Cosulich di Casale sul Sile ora chiedono chiarezza. E sono pronti a cercarla presentando un esposto alla Procura. Voglio capire da dove è partita e come è stata gestita l'esplosione dei contagi nella struttura, teatro del primo maxi focolaio di coronavirus scoppiato all'interno di una casa di riposo del trevigiano. Il loro sguardo è rivolto più all'Usl della Marca che non al centro servizi di Casale, gestito dall'associazione Ca' dei Fiori. Gli interrogativi fondamentali sono due. «Il primo, dal nostro punto di vista, riguarda la grande responsabilità dell'ospedale che ha fatto rientrare in casa di riposo un anziano che era stato ricoverato in Geriatria quando c'era già la percezione del pericolo spiega Gianfranco Nicosia, avvocato con studio a Treviso, componente del comitato dei familiari il secondo riguarda invece la gestione degli anziani dopo la conferma dei contagi. È stato scelto di gestirli all'interno della stessa casa di riposo, senza trasferire le persone in ospedale. Non è la stessa cosa. A bocce ferme, dopo la fine dell'emergenza, valuteremo se sarà ipotizzabile un'omissione di soccorso. Andremo a verificare se il comportamento è stato adeguato alla situazione che si era creata».

Scendendo nel dettaglio, i familiari vogliono capire se il paziente dimesso dalla Geriatria e fatto rientrare nella casa di riposo verso la fine di febbraio, Domenico Spolaor, originario del veneziano, poi risultato positivo al Covid-19 e mancato nel giro di pochi giorni, potesse essere gestito in modo diverso. «Verificheremo se è stato seguito il principio di massima prudenza», specifica l'avvocato. Di seguito, si puntano i riflettori sulla scelta dell'Usl di intervenire con la task force guidata dal dottor Franco Moretto per assistere i pazienti positivi direttamente all'interno della struttura, senza trasferirli in ospedale, se non in caso di urgenza.

Nicosia è stato direttamente coinvolto nel dramma della Cosulich. Suo padre, Giovanni, era uno degli ospiti. È mancato il 27 marzo, all'età di 88 anni, dopo essere risultato positivo al coronavirus. Le cose sono precipitate rapidamente: prima la febbre, poi i problemi respiratori e, infine, un blocco renale. Un percorso purtroppo comune a tanti anziani colpiti dal Covid-19. Adesso la situazione è migliorata nella casa di riposo. L'ospedale San Camillo di Treviso aveva dato il proprio contributo inviando a Casale quattro infermieri e cinque operatori sociosanitari per sopperire alle assenze forzate degli operatori della Cosulich, che erano stati a loro volta contagiati. Ora stanno progressivamente rientrando tutti. Il focolaio è quasi spento. La struttura era arrivata a contare 43 anziani positivi al coronavirus su 83. Ci sono stati almeno dieci decessi. Oggi, dopo l'ultimo giro di tamponi, i positivi sono scesi a 6 su 80. Tutti gli altri si sono negativizzati. «L'applicazione dei protocolli di sicurezza sottolinea il direttore Michele Basso ha fatto si che si riuscisse a migliorare notevolmente la situazione e a fermare la propagazione del contagio partito dall'ospite arrivato dalla Geriatria di Treviso». Appunto. «Ora non molliamo la presa - aggiunge - continueremo il monitoraggio degli ospiti».

Anche nella casa di riposo Santa Maria de' Zairo di Zero Branco le cose stanno migliorando. Qui si era arrivati a contare 23 anziani positivi. Adesso sono meno di dieci. «Il recupero conferma che la situazione di emergenza che aveva colpito tutti è stata gestita nel migliore dei modi», evidenzia Marilena Zugno, assessore al Bilancio in Comune. Sua madre è una degli ospiti della Santa Maria de' Zairo. «Come familiari, viviamo un paradosso molto duro spiega da una parte c'è la sofferenza di non poter avere alcun contatto con i propri cari. Dall'altra c'è la certezza che oggi proprio grazie a questa distanza è possibile proteggerli». Nelle scorse settimane la casa di riposo di Zero Branco, gestita dalla cooperativa Insieme si può, ha deciso di bloccare anche le video-chiamate per azzerare il rischio di una diffusione del virus attraverso l'uso di dispositivi elettronici comuni. La stretta è ancora più dura che altrove. Ma a quanto pare sta dando buoni frutti.

