IL FLAGELLO TREVISO Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sulla Marca

IL FLAGELLOTREVISO Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sulla Marca martedì sera: pioggia a raffica, vento forte e grandine. Un mix che ha provocato paura e danni un po' ovunque. I vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti per tagliare piante finite sulle strade, oppure contro le case, per sistemare i tanti pali della Telecom piegati dal vento e per una cabina e un quadro elettrico andati a fuoco. Le squadre dei pompieri hanno lavorato fino alle 3 della notte tra lunedì e martedì e ieri mattina si sono rimesse...