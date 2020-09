IL FENOMENO

TREVISO «Siamo costretti a ritirare nostra figlia. Non possiamo permetterci una positività e una conseguente quarantena. Il Covid ha messo in ginocchio l'attività di famiglia: non resisteremmo a un altro blocco». La scuola post pandemia è anche questo: richieste di ritiro perchè la situazione sanitaria non è sicura e il contagio sempre possibile. I presidi trevigiani confermano che esistono criticità di questo tipo. «I casi sono in aumento alle elementari e alle medie» dice Mario Dalle Carbonare, dirigente del Liceo Scientifico Da Vinci di Treviso. Ma anche al Liceo Canova la preside ha dovuto gestire situazioni analoghe. «Finora almeno due» ammette Mariarita Ventura. Impossibile tracciare legami e contatti in maniera esaustiva. E le famiglie, che al proprio interno includono situazioni sanitarie problematiche come anziani fragili o genitori oncologici o immunodepressi, si stanno orientando su lezioni private, a casa. Ma a volte la motivazione è anche lavorativa: ci sono famiglie e attività che dopo la batosta della scorsa primavera non possono permettersi in alcun modo altre chiusure. E la scelta è inevitabile: poichè la didattica a distanza dev'essere motivata solo da situazioni di fragilità dello studente e i dirigenti non possono predisporla in altre circostanze, l'unica alternativa è l'educazione parentale e l'eventuale esame di fine anno da privatista. Con tutte le incertezze del caso.

Un ritiro formale c'è già. Avvenuto pochi giorni fa in una scuola superiore del vittoriese. Una madre titolare di un centro estetico ha spiegato ai docenti che i mesi di lockdown hanno ridotto la famiglia sul lastrico. «Non potremmo far fronte ad una nuova chiusura». E così, per non rischiare contagi tra i banchi, ha chiesto il ritiro della propria figlia, studentessa superiore, facendole sostenere gli esami da privatista. Nella stessa zona una famiglia che gestisce un locale di ristorazione, ha chiesto un colloquio la scuola spiegando che sta valutando la medesima alternativa: «Dover gestire contagio e quarantena per noi sarebbe devastante a livello economico». Storie emblematiche di un tempo in cui la prossimità è la più grande minaccia.

La vicenda dei due studenti sono solo la punta dell'iceberg. Perchè il problema comincia a diffondersi capillarmente. Le famiglie, nel timore che i figli vengano contagiati a scuola portando il Covid in casa, decidono di optare per l'educazione parentale diminuendo sensibilmente i fattori di rischio. Un percorso ad ostacoli alle superiori, dove servono insegnanti specializzati per le materie tecniche. Ma che soprattutto priva gli adolescenti del necessario contatto con i propri coetanei, alterando pesantemente i ritmi della loro giornata. A Treviso, i dirigenti scolastici confermano che stanno emergendo queste criticità. «Numericamente aumentano i casi di ritiro e di educazione privata nelle elementari e alle medie» conferma Mario Dalle Carbonare, preside del Da Vinci, che si è confrontato con i colleghi del primo ciclo sul punto. «Abbiamo avuto un approccio muscolare alla ripresa -afferma Antonia Piva, dirigente del Duca degli Abruzzi- ma lo choc di questa nuova condizione inizierà pian piano a manifestarsi. Al Duca abbiamo in genere richieste di questo tipo per allievi che hanno un percorso musicale o sportivo. Quest'anno alcuni genitori hanno chiesto colloqui specifici per essere rassicurati sul punto. C'è molta ansia: noi però cerchiamo di spiegare che le procedure consentono di venire a scuola con ragionevole serenità». Al Liceo Ginnasio Canova ci sono state due richieste di colloquio con l'ipotesi del ritiro. «Situazioni diverse -specifica la preside Mariarita Ventura- in un caso la preoccupazione è data dal fatto che nel nucleo famigliare c'è un elemento fragile per cui si teme che il ragazzo, contraendo il virus a scuola, possa contagiare il congiunto. Ma nell'altro caso è stata prospettata una motivazione lavorativa».

Il Covid dunque, che ha messo in evidente stato di difficoltà le famiglie trevigiane, obbliga a questo tipo di calcoli. «In entrambi i casi la prima richiesta era quella di poter usufruire della didattica a distanza. Ma per legge ciò è possibile solo se il ragazzo si trova in condizioni di fragilità. Noi abbiamo rassicurato le famiglie sulle precauzioni e sui protocolli ferrei adottati. Ma, certo, in mancanza di altre alternative, abbiamo dovuto prospettare il ritiro e la preparazione privata».

