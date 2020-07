IL FENOMENO

TREVISO Il regno dello spaccio non si trova più solo tra le stazioni e i giardinetti oscuri e defilati. La geografia della droga è cambiata. Oggi l'epicentro della diffusione di sostanze stupefacenti si è spostato nei locali della movida e il canale di approvvigionamento è quello della rete internet. E si comincia a consumarle già a 10 anni. «La droga più pericolosa e sottovalutata viene usata e smerciata nei luoghi di ritrovo dei giovani avverte il prefetto Maria Rosaria Laganà. Alla luce di questo i gestori hanno una grande responsabilità: non possono non vedere quello che succede».

Il problema dello spaccio è stato al centro dell'incontro di ieri mattina in prefettura alla presenza dello stesso prefetto, delle forze dell'ordine, dei rappresentanti della conferenza dei sindaci dell'Usl della Marca e dell'assessore al sociale del Comune di Treviso. Il quadro che ne è emerso è a dir poco preoccupante. Le modalità dello spaccio nel tempo sono radicalmente cambiate. Non ci sono più solo gli spacciatori che organizzano la distribuzione negli angoli più degradati. Tale rete ha perso quote di mercato rispetto a gruppi di ragazzi che fanno tutto da soli: reperiscono le sostanze, le usano e allo stesso tempo le diffondono. Questo perché alle droghe considerate tradizionali si sono aggiunte sostanze diverse, in alcuni casi provenienti dal mondo dell'industria, quindi non inquadrate come veri e propri stupefacenti, che danno uno sballo immediato ma che possono causare fin da subito danni irreversibili al cervello, in particolare sui più giovani. Il loro costo è relativamente basso e reperirle su internet è facile, facendosi spedire il tutto direttamente a casa. Tanto che l'uso non è diminuito nemmeno nel periodo del lockdown: «Non vengono percepite come stupefacenti avverte il prefetto e ciò porta a una sottovalutazione del rischio». Di conseguenza i gruppetti riescono organizzarsi usando poi come base di smercio i punti di ritrovo. E mappare i loro traffici diventa molto complesso. «Oggi si spaccia molto nei locali pubblici conferma il prefetto bisogna sfatare il mito che lo spaccio sia per forza confinato nella zona buia di un giardinetto. Questo avviene ancora. Ma purtroppo la droga più pericolosa e più sottovalutata viene smerciata nei luoghi di ritrovo dei ragazzi».

Nasce da qui la richiesta ai gestori dei locali di prestare la massima attenzione. «Hanno un ruolo molto importante, avendo a che fare con materiale molto delicato come il materiale umano, per altro in giovane età specifica Laganà, lo si vede anche per quanto riguarda le misure di prevenzione contro la diffusione del Coronavirus e la necessità di evitare gli assembramenti. Nessuno vuole demonizzare i luoghi di ritrovo, ci mancherebbe. I giovani devono potersi ritrovare e socializzare. Ma è indispensabile fare in modo che si sviluppino le condizioni per far crescere persone sane e non persone che magari a trent'anni non saranno in grado di badare a sé stesse». Ovviamente non si chiede ai gestori dei locali della movida di agire come forze dell'ordine. Quel che si chiede loro è di non chiudere un occhio davanti a situazioni a rischio. In questo periodo vale per il problema dello spaccio così come per quello del rispetto delle misure anti contagio. «I controlli eseguiti dalle forze dell'ordine non si sono mai fermati conclude Laganà è evidente, però, che non ci può essere la presenza di un agente per ogni locale per tutta la durata delle occasioni di ritrovo. Per questo ci deve essere una grande responsabilità, sia da parte dei gestori che da parte di ogni singola persona».

