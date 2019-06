CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOTREVISO Il calcio batte la parrocchia. Ai campi scuola con messe e riflessioni spirituali i ragazzi trevigiani preferiscono il pallone. Lapalissiano? Fino a qualche tempo fa non era così. Oggi, invece, sono sempre di più i giovani che scelgono di passare parte delle loro vacanze sui campi da calcio, così come su quelli da basket e pallavolo, invece di partire per i tradizionali campi scuola che le parrocchie organizzano in montagna. Questi era quasi un must per i ragazzi di diversi paesi che, riunendosi a livello vicariale,...