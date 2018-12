CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOTREVISO Dovrebbero essere utilizzate come strumenti di difesa personale. Ma in ambienti chiusi come le discoteche rischiano di provocare situazioni di panico incontrollato tra la folla. I tragici effetti delle bombolette spray al peperoncino si sono visti lo scorso fine settimana alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove sei persone, tra cui 5 adolescenti, hanno perso la vita mentre attendevano l'inizio del concerto del rapper Sfera Ebbasta: sono rimasti schiacciati nel tentativo di uscire dalla discoteca dopo...