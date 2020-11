IL FATTO

CONEGLIANO «Smettila di vestirti da pagliaccio. Sei una fallita. Tutti i medici di famiglia non contano niente. Ormai lo sanno e lo dicono tutti». Sono le parole che una dottoressa con ambulatorio nella zona di Conegliano si è sentita rivolgere da un proprio paziente. Lei era semplicemente vestita con la tuta bianca anti-Covid, assieme alla mascherina e alla visiera, usata per ridurre il rischio di essere contagiata dal coronavirus mentre effettua le visite. Sono stati questi i vestiti che il paziente, a quanto pare per niente convinto della pericolosità del Covid-19, ha definito da pagliaccio. La dottoressa ha provato, gentilmente, a spiegargli la situazione. Ma non c'è stato nulla da fare.

L'AGGRESSIONE

L'uomo era infuriato perché la dottoressa non gli aveva prescritto i farmaci che lui aveva richiesto. E così ha iniziato a urlarle contro di tutto. Poi, dopo lo sfogo, è uscito dall'ambulatorio. Non contento, però, si è fermato anche davanti al bancone della segreteria, ripetendo gli stessi improperi che pochi secondi prima aveva rivolto alla dottoressa. E da lì se n'è andato. Non ha alzato le mani, ma conta poco. La tensione, comunque, è salita alle stelle. Anche perché la misura ormai rischia di essere colma. I medici di famiglia sono già più che mai impegnati contro l'epidemia da coronavirus. Nella prima e anche in questa ondata la loro attività sul territorio è stata ed è fondamentale per ridurre l'impatto sugli ospedali.

LA SEGNALAZIONE

La dottoressa ha subito segnalato l'accaduto all'Usl della Marca. E non esclude di sporgere denuncia per le offese. «Viviamo nei nostri ambulatori, sempre più sovraccaricati di incombenze mentre cerchiamo di affrontare non solo il Covid-19, ma anche cronicità, patologie acute e qualsiasi emergenza medica dei nostri pazienti è il suo sfogo abbiamo decisioni da prendere, responsabilità, pochi strumenti, dispositivi di protezione risicati. Abbiamo la paura di ammalarci, di portare a casa questo maledetto virus e di contagiare i nostri cari. In tutto ciò, essere anche insultati in modo così pesante è davvero troppo».

I TAMPONI

Non ci sono dubbi sul fatto che i medici di famiglia siano in prima linea. Ci sono state delle polemiche sull'esecuzione dei tamponi rapidi per il Covid-19 in modo diretto. Il nodo, però, poi è stato risolto. Ad oggi sono 145 i medici di medicina generale del trevigiano (su 515) che stanno effettuando i test rapidi. Cioè il 28% del totale. Al momento garantiscono complessivamente 132 tamponi al giorno. Alcuni camici bianchi hanno già finito i test. A breve dovrebbero arrivarne altri.

LA COLLABORAZIONE

In tutto ciò anche dagli ospedali sottolineano l'importanza della collaborazione in atto tra i medici e il personale dell'Usl, quelli del Suem118 e quelli che operano nel territorio. Compresi i medici delle Usca, le unità speciali di continuità assistenziale (ad oggi sono in servizio 97 camici bianchi su 125) che intervengono a domicilio per seguire i pazienti Covid positivi. E in una situazione del genere diventa proprio insopportabile sentirsi dare dei falliti e pure dei pagliacci perché si indossa la tuta per proteggersi dal coronavirus.

Mauro Favaro

