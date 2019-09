Il fascino della vecchia casa contadina per custodire la tradizione delle bollicine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EDILIZIA RURALEPIEVE DI SOLIGO (ef) Una vecchia casa contadina in pietra locale. Duecento anni di vita e una concezione spartana del quotidiano: abitazione, stalla e fienile nello stesso fabbricato. Ecco il primo esempio compiuto di restituzione dell'edilizia rurale in epoca Unesco: Merotto space apre i battenti domani. L'intervento architettonico, destinato a fare scuola, ha restituito a Col San Martino uno spazio capace di accogliere in modo familiare i visitatori e allo stesso tempo di aprirsi a una delle visioni più suggestive delle...