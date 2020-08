IL DUELLO

CASTELFRANCO Stefano Marcon non ci sta proprio a finire alla gogna, non intende subire il processo mediatico che lo sta investendo. Il centrosinistra, Pd in testa, lo accusa di aver violato la privacy del candidato sindaco Sebastiano Sartoretto, rivelando la sua positività al Covid. E lui attacca e precisa. «Ma non è così - ribatte il sindaco uscente - non ho mai fatto il suo nome o quello di altri. Ho solo lanciato un appello al candidato sindaco risultato positivo di uscire allo scoperto perché alcuni cittadini mi facevano domande, preoccupati. Ovviamente non potevo che riferirmi ai miei avversari, tra cui il centrosinistra. Ma di nomi non ne ho fatti». Ma mentre la polemica infuria sulle rivelazioni, Marcon indica invece il vero nocciolo della questione: «Essere positivi al Covid non è certo una colpa, ma una disgrazia. Può capitare e non c'è nulla di male ad ammetterlo - dice - anzi, se Sartoretto lo avesse fatto, saremmo stati noi i primi ad aiutarlo. Siamo persone civili e la politica non viene prima di tutto».

L'APPELLO

Detto questo la sottolineatura, fatta da un po' tutte le anime che sostengono Marcon, è molto netta: «In campagna elettorale, dove si incontrano decine di persone a ogni appuntamento, è fondamentale essere sinceri su questioni così delicate come il Covid. Per questo ho lanciato quell'appello: su certe cose non si può essere leggeri».

I CONFRONTI

Ma la tempesta è stata doppia, e non accenna ancora a placarsi. Tra i tanti a puntare il dito contro Marcon c'è anche Rachele Scarpa, giovane candidata trevigiana indipendente ma inserita nella lista del Pd alle prossime regionali: «La Lega continua a usare il Covid come strumento di attacco, propaganda e raccolta voti. Lo fa in ogni contesto e con ogni mezzo. Non è politica se si sfrutta la propria posizione per vantaggio personale. Solidarietà al candidato Sebastiano Sartoretto, a cui auguro una pronta guarigione. Mi auguro che il sindaco Marcon si dimetta subito», sentenzia. Marcon però non bada molto a queste critiche: in campagna elettorale sono la norma, non l'eccezione.

LA SFIDA

Il primo cittadino castellano non indietreggia nemmeno davanti alla levata di scudi alzatasi contro la sua proposta di vietare tutti gli appuntamenti elettorali che prevedono la presenza degli elettori. Tutti gli appuntamenti, di tutti gli schieramenti, compreso il suo. Una misura legata alle norme di sicurezza, ai tentativi di fermare il contagio. E rincara: «I miei avversari hanno subito bocciato questa proposta dicendo che se Sartoretto deve rispettare la quarantena domiciliare volontaria, ci sono gli altri della squadra pronti ad andare nel territorio. Ecco se proprio vogliamo dirla tutta, il mio pensiero era per il candidato e anche per i componenti della squadra perché immagino che alcuni gli fossero stati vicini. Comunque sia abbiamo deciso di riprendere le iniziative elettorali. Ripeto: con la salute non si scherza. Per questo ho chiesto di annullare tutti gli appuntamenti elettorali in presenza: bisogna anche pensare a tutelare i cittadini. È una proposta di buon senso che mette tutti allo stesso livello».

Paolo Calia

