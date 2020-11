IL DRAMMA

TREVISO Nella maggioranza dei casi si tratta di una concausa, ma le difficoltà respiratorie provocate dal Covid-19, finiscono per essere spesso determinante nelle morti che continuano a susseguirsi nella Marca, in particolar modo adesso, che il virus è tanto diffuso, se non di più, quanto nella cosiddetta prima ondata. E la conta delle vittime, continua a salire, che si tratti di ospiti delle case di riposo o di pazienti ricoverati, nella fase ultima della malattia, in ospedale.

IL BOLLETTINO

Ieri nel bollettino ufficiale diramato dalla Regione comparivano altri 12 decessi rispetto alle ventiquattro ore precedenti. Sale così a 459 il numero complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia iniziata lo scorso febbraio. Un numero elevatissimo, fotografia di una situazione che si protrae da giorni. Già lunedì il dato complessivo parlava, a livello regionale, di 100 morti in più in un solo giorno, con picchi d'incidenza proprio a Treviso e in un'altra provincia in cui il Covid-19 ha fatto pagare il suo tributo più pesante, quella di Verona. L'età media delle vittime negli ultimi giorni di rilevazione va dagli 80 agli 83 anni - rileva la Regione -. La classe d'età 65-84 incide per il 51% del totale, quella oltre gli 85 anni per il 43%; per contro i decessi di malati fino a 44 anni incidono per l'1,3%.

IL DOLORE

Tra le vittime degli ultimi giorni Giuseppe Favarato, 78enne di Quinto di Treviso, giovanni Zanatta 86enne di Nervesa, Arrigo Migotto, 81enne di Spresiano e Sante Fagotto, 88 anni di Villorba, fondatore dell'albergo ristorante Due Ragni. «Il Covid non ha ucciso mio padre, ma lo ha fatto morire solo» sottolinea uno dei figli, Mauro Giorgio, che assieme alla moglie e i figli oggi gestisce lo storico locale, ora diviso tra l'alberto Due Ragni e il ristorante Le Faville. «Mio padre aveva problemi cardiaci importanti - spiega il figlio -, anche se fino a un mese stava bene. Spesso passava nel locale a controllare che non ci fossero problemi: è sempre stato per noi una guida, un esempio su come guardare avanti nonostante i periodi bui e le difficoltà». Alcuni familiari di Fagotto sono in isolamento fiduciario ed è per questo che non sono ancora stati fissati i funerali dell'88enne, che potrebbero svolgersi all'inizio della prossima settimana. Originario di Portogruaro, Fagotto aveva acquistato il ristorante nel 1970 assieme alla moglie Bruna. Un anno dopo allargò anche gli spazi, aprendo l'hotel diventando per tutti un punto di riferimento della zona, ospitando personalità pubbliche di spessore, compresi politici, sportivi e imprenditori. Baciato dalla fortuna dei due ragni (il riferimento è al detto: ragno porta guadagno), incastonati nella facciata del locale, opera artistica del maestro Toni Benetton, papà di Simon.

