IL DRAMMA

TREVISO Imbarcazione in fiamme a largo di Jesolo, salvata una coppia di diportisti di Treviso. È accaduto ieri pomeriggio, a circa due miglia e mezzo di distanza dalla costa. L'allarme alla Guardia costiera è scattato alle 13.30, in corrispondenza del punto in cui fino a qualche tempo fa si trovava l'allevamento di molluschi. A chiedere aiuto è stata una coppia di diportisti, entrambi 50enni, partiti da Caposile per una giornata in mare aperto. Una volta arrivati davanti alla costa jesolana l'imbarcazione, un cabinato Dc9 in legno lungo circa dieci metri, ha iniziato a sviluppare un incendio.

I SOCCORSI

Subito la coppia ha chiesto aiuto e sul posto è intervenuta la Guardia costiera di Jesolo a bordo di un gommone. I militari sono riusciti a circoscrivere l'incendio, chiedendo il supporto di una motovedetta della Guardia costiera di Venezia, partita dalla stazione marittima di Venezia. Una volta giunti sul posto i militari veneziani hanno continuato, con le manichette in dotazione, lo spegnimento dell'incendio, chiedendo comunque il supporto dei vigili del fuoco di Venezia intervenuti con una loro imbarcazione. Ed è stato in quei momenti che il fuoco ha preso nuovamente vigore avvolgendo l'imbarcazione e sviluppando una colonna di fumo nero visibile da tutta la costa e dalla laguna, fino a Venezia. Una circostanza che ha generato grande allarme tra turisti e residenti che si sono precipitati a segnalare la cosa tempestando con telefonate di segnalazione il centralino dei vigili del fuoco.

DECISIONE CRITICA

E in effetti la situazione a un certo punto è diventata molto delicata. Nonostante tutti gli sforzi il fuoco continuana a divampare e a farsi sempre più minaccioso. In quegli stessi momenti è stata fondamentale la decisione del comandante dell'imbarcazione 833 della Guardia costiera che, intuita la gravità della situazione, con il rischio che le fiamme generassero una esplosione, ha immediatamente imbarcato la coppia di diportisti assieme ai militari che stavano operando a bordo del Dc9. In salvo quindi la coppia, che non ha riportato nulla, eccetto un forte spavento. Sul posto oltre ai vigili del fuoco è intervenuta una motovedetta della Guardia di Finanza di Caorle. Le fiamme alla fine hanno avvolto e distrutto l'intera imbarcazione che alla fine si è inabissata. Fortunatamente secondo le prime verifiche della Guardia costiera non sarebbero stati riscontrati rischi di inquinamento. Tutte da chiarire le cause dell'incendio che poteva generare la tragedia, anche se non sembrano esserci dubbi sulla natura accidentale. Nei prossimi giorni la Guardia costiera ascolterà la testimonianza dei due diportisti per ricostruire quanto accaduto.

Giuseppe Babbo

