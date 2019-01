CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMATREVIGNANO La febbre alta e i sintomi dell'influenza lo hanno tenuto a casa per tre giorni. Ma i suoi genitori avevano intuito che c'era qualcosa che non andava: Luigi era un ragazzo vivace, sano come un pesce e innamorato dello sport come solo un ragazzino di 14 anni sa essere. E quando si sentiva male non si lamentava mai. Non era da lui. È per questo che giovedì scorso, nonostante qualche linea di febbre, ha deciso di partecipare all'allenamento della sua squadra, il Ponzano Calcio. Giocava da circa sei mesi, faceva il portiere....