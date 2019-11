IL DRAMMA MASERADA La nuova moda è postare le segnalazioni sul web, magari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMAMASERADA La nuova moda è postare le segnalazioni sul web, magari chiamare i carabinieri per un pronto intervento, ma spesso non sporgere denuncia. Alcuni arrivano a pubblicare sui social foto o video dei ladri in azione ripresi dalle telecamere di sorveglianza senza che le stesse foto e gli stessi video finiscano nelle mani giuste, quelle dei carabinieri o della polizia. «Questo rende ancor più problematiche indagini già difficili in partenza perchè la tempestività a volte è tutto» dicono le autorità investigative, un po'...