IL DRAMMA

FARRA DI SOLIGO Il coronavirus si accanisce ancora una volta sulla famiglia del vicesindaco di Farra di Soligo Michele Andreola. Dopo che a marzo il covid-19 si è portato via il papà Gildo, giovedì notte è toccato al suocero Gianni Girardi. L'anziano 82enne ha goduto di buona salute fino a mercoledì della scorsa settimana, quando si sono palesate delle difficoltà respiratorie. C'è stato il ricovero con l'ambulanza del 118 nell'ospedale di Conegliano, quindi il tampone che ha dato esito positivo, mentre gli accertamenti diagnostici hanno confermato una polmonite bilaterale da Covid-19. «La cicatrice lasciata dalla morte di mio papà si è ora nuovamente aperta con la morte di mio suocero testimonia il vicesindaco Andreola -. La mia famiglia rivive ancora una volta un momento difficile. Sai che un tuo caro sta male e tu non puoi essergli a fianco, non puoi far nulla. Nemmeno una parola di conforto, un volto a lui caro, la vicinanza dell'amata moglie Reginetta. Se n'è andato senza i suoi cari vicini».

IL LUTTO

La notizia della morte dell'82enne ha colpito tutta la comunità farrese. Anima del volontariato locale, storico segretario della Pro Loco di Farra e per 15 anni del gruppo alpini di Farra, per vent'anni, fino al 1981, Girardi aveva lavorato nell'ufficio segreteria del Comune di Farra di Soligo. «Gianni era anima e volto noto del volontariato locale ricorda il sindaco Mattia Perencin -. Era persona semplice e sempre disponibile, mai sopra le righe. Ci stringiamo tutti alla moglie Reginetta, ai figli Natalia (moglie del vicesindaco), Michela (parrucchiera a Soligo) e Ivan (imprenditore), a tutti i nipoti, al pronipote e ai famigliari. Gianni era il suocero del nostro vicesindaco Michele Andreola che, purtroppo, per un triste destino aveva perso a marzo il papà Gildo sempre a causa di questo maledetto virus». «Dieci giorni fa ripercorre il genero Andreola , Gianni era entrato in ospedale per insufficienza respiratoria, ma non aveva la febbre, tanto che all'ingresso in pronto soccorso aveva 36,4° C. Fatto il tampone è risultato positivo. Gli è stata poi diagnostica una polmonite bilaterale che di giorno in giorno si è sempre più aggravata. Da Conegliano è stato trasferito nell'ospedale di Vittorio Veneto. Martedì ci hanno avvisato che si stava aggravando e ieri (giovedì ndr) nel tardo pomeriggio ci hanno informato di un ulteriore peggioramento, che in serata ha portato al decesso». L'82enne conduceva una vita semplice. «Non capiamo dove l'abbia potuto prendere il virus. Gianni non era un uomo da bar. Da un mese a questa parte era sempre a casa e passava il suo tempo nella piccola officina, evitava ogni contatto esterno» testimonia Andreola. Il funerale si terrà lunedì, alle 15, nella chiesa di Farra di Soligo.

CONSIGLIERE CONTAGIATO

Ieri intanto si è contato un nuovo contagio tra le fila del consiglio regionale: positivo al Covid19 Tommaso Razzolini, di Valdobbiadene. «Dopo 5 tamponi negativi sono entrato anche io nella lista dei positivi - ha scritto sui social -. Grazie al cielo ho sintomi lievi e ho cominciato la quarantena. Il mio impegno continua temporaneamente da remoto, convinto di tornare al più presto operativo a Venezia e in tutto il territorio».

Claudia Borsoi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA