CASTELFRANCO Lo chiamavano il medico speciale, il re, Il mago dei juke box. Il motivo? Claudio Tosatto era uno dei due soli riparatori di juke box in tutta Italia, uno dei quattro in tutta Europa autorizzato dalla Wurlitzer, la più famosa marca di juke box nel mondo. Vittima del Covid-19, si è spento poco prima di mezzogiorno di giovedì 31 dicembre all'ospedale di Treviso.

Si era sentito poco bene, un po' di febbre, poco appetito, stanco; i sintomi c'erano tutti. Il concorso di altre patologie hanno fatto il resto. Ricoverato d'urgenza prima all'ospedale di Castelfranco, poi a Montebelluna, e quindi a Treviso dove si è dovuto arrendere alla malattia. Classe 1958, aveva 62 anni compiuti ad aprile, sposato con Valentina Bergamin, tre figli, Marco, Linda e Luca. Una passione nata fin dall'infanzia quando il papà, Mario, indimenticato campione del ciclismo castellano, sceso dalla bici aveva fondato la M&T, la Macchieraldo & Tosato, azienda di restauro juke box.

Dal 2007 in avanti ha rilasciato interviste a riviste del settore discografico, rigorosamente del vinile. Nella sua attività anche un libro interamente dedicato al juke box quale icona del passato, uno degli oggetti che hanno fatto la storia della musica: un viaggio a ritroso nel tempo, partendo dal 19°secolo, periodo nel quale affondano le sue radici, fino ad arrivare ai giorni nostri. Passando attraverso quella che è stata l'epoca d'oro dei jukebox, gli anni 50 e 60.

Grazie alla sua profonda conoscenza del jukebox e di tutto quello che lo riguarda è stata possibile anche la stesura di un intero capitolo dedicato al restauro in cui viene spiegato passo per passo il lavoro di chi rimette a nuovo gli armadi che suonano. Tra i suoi clienti di fiducia Johnny Dorelli, Renzo Arbore, Caterina Caselli, anche Marta Marzotto e addirittura i Padri Agostiniani in Vaticano. In Via Camavitto, nel quartiere Bella Venezia di Castelfranco dove abitava, lo hanno cercato anche Edoardo Bennato, l'ex Juventus Paolo Sousa e Alessandro Del Piero. Circa 600 i suoi Juke Box di ogni marca, tipo e periodo, oltre ad un immenso magazzino di preziosi ricambi, e diverse centinaia di migliaia di 45 giri che poi sono l'anima di queste meravigliose macchine. I funerali saranno celebrati giovedì alle 15.30 in Duomo.

