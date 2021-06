Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTATREVISO «La variante indiana non sta dilagando. E nel frattempo la campagna vaccinale anti-Covid sta dimostrando di essere molto efficace. Non ci sono certezze assolute, ma con queste premesse si può finalmente sperare di non vedere più un altro picco di contagi da coronavirus». È questo l'orizzonte tracciato da Roberto Rigoli, padre dei test rapidi per il Covid, nel momento in cui si appresta a lasciare la sua postazione di...