«Da medico, esposto in prima linea nell'ospedale di Treviso, farò immediatamente il vaccino. E ai miei pazienti dirò che i rischi, come qualsiasi cura, in questo caso sono impercettibili rispetto ai gravi rischi, talora mortali, prodotti da questo virus». Daniele Frezza, direttore dell'unità di Chirurgia dell'orecchio, non ha alcun dubbio. La sua è una presa di posizione netta rispetto a quella di Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova, che nei giorni scorsi ha rivelato che non si sottoporrebbe al primo giro di vaccini contro il coronavirus, se non dopo aver analizzato tutti i dati. Un distinguo preso di mira ieri su Facebook da Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Treviso ed ex consigliere regionale: «Quanto bene abbiamo fatto a togliere il patrocinio alla sua conferenza a Treviso? punge riferendosi proprio a Crisanti delle volte basta saper aspettare che i polli escano allo scoperto». Proprio sotto a questo intervento è arrivato il commento di Frezza, che tra l'altro è stato autore per l'Iss delle linee guida sui tamponi per il Covid. «Con una mortalità di 4 casi su 100, e il rischio di mantenimento della pandemia il vaccino che sarà proposto dalle migliori aziende farmaceutiche, con investimenti miliardari sui centri di ricerca, va fatto il prima possibile».

