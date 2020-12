IL CASO

SILEA «Il coronavirus mi ha distrutto. Se non ci fosse stata questa epidemia avrei potuto continuare per altri due anni. Ma oggi non riesco più a gestire anche una cinquantina di telefonate in contemporanea, tra il fisso e il cellulare, mentre sto visitando dei pazienti in ambulatorio. Lo stress accumulato è enorme. Il rischio di sbagliare sempre più grande. E così ho deciso di dire basta, senza andare oltre». A parlare è Nicola Cadel, 68 anni proprio oggi, storico medico di famiglia con studio tra Silea e Cendon. Originario di Treviso, è entrato in servizio in questo territorio nel febbraio del 1981. E dopo quasi quarant'anni passati in ambulatorio, alla fine di dicembre andrà definitivamente in pensione. «Avrei avuto la possibilità di continuare ancora per un anno o due spiega ma in queste condizioni non è proprio possibile».

IL SACRIFICIO

I suoi 1.530 assistiti ora sono chiamati a trovare un nuovo medico di famiglia. Non è ancora stato individuato un sostituto. Prendere il posto di Cadel, comunque, non sarà affatto semplice. Il dottore che sta per andare in pensione è apprezzato da tutti per la sua disponibilità. Un camice bianco d'altri tempi, senza medicine di gruppo e senza segreterie, che però ha saputo anche stare al passo delle ultime innovazioni tecnologiche. «Non ho mai lavorato su appuntamento: la porta del mio ambulatorio è sempre stata aperta racconta l'accesso diretto ha sempre funzionato bene: in caso di necessità, ai pazienti bastava presentarsi in studio, magari attendere il loro turno, ma senza prendere un appuntamento a cinque giorni, come purtroppo accade altrove. Per lo stesso motivo non ho mai voluto una segreteria. Tutto ha sempre ruotato attorno a me e al paziente, in un rapporto diretto e biunivoco, senza mediazioni».

SITUAZIONE CRITICA

La pandemia, purtroppo, ha stravolto ogni cosa. Compreso il modo di lavorare. «Nell'ultimo periodo il coronavirus mi ha costretto ad andare per appuntamento. Non ci sono state alternative continua Cadel ho sempre cercato di andare incontro alle necessità delle persone. E lo faccio anche adesso, tra portali informatici, ricette dematerializzate, telefonate, mail e messaggi su WhatsApp, in modo da evitare che i pazienti debbano per forza passare ogni volta in ambulatorio». L'ultima sfida è stata quella dei tamponi per il coronavirus. «Vengono richiesti in continuazione. Anche troppi allarga le braccia il medico per timori, semplici contatti, per contatti sospetti, per rientrare al lavoro, altrimenti le aziende non danno l'okay, e così via». Anche da qui è arrivata la scelta di dire basta. I quarant'anni passati in ambulatorio testimoniano già il grande lavoro fatto da Cadel. In tutto questo tempo la medicina del territorio si è radicalmente trasformata. Anche se non totalmente. «All'inizio capitava spesso che i pazienti donassero qualcosa da mangiare, come forma di ringraziamento sorride il medico ma anche l'altro giorno un mio assistito si è presentato con una scatola di cioccolatini». Cadel continuerà a seguire qualche azienda nell'ambito della medicina del lavoro. Ma il 31 dicembre uscirà dall'ambulatorio. E si chiuderà un'epoca. (m.fav)

