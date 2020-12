Il Centro della Famiglia ricorda Valter Adamo,

volontario e medico specialista in ginecologia e ostetricia. Ha offerto per anni al Consultorio di via San Nicolò il supporto aiutando centinaia di coppie trevigiane. Il medico si è spento a 71 anni, dopo aver lottato lungamente contro il Covid-19. Da sempre al servizio degli altri, anche dopo il suo pensionamento, quattro anni fa, aveva continuato a impegnarsi con tutta la sua passione e la sua professionalità come volontario. Per il Consultorio Familiare di Via San Nicolò era stato a lungo responsabile dell'area ginecologica e tra i consulenti scientifici del Progetto Famiglia Fertile - attivato in collaborazione con Usl 2 Marca Trevigiana e Istituto Scientifico Internazionale del Policlinico Gemelli di Roma - ruoli nei quali ha accompagnato con grande competenza e umanità centinaia di famiglie nel prezioso e complesso cammino della gravidanza.

Goretta Scandiuzzi e Oliviero Beni, una delle coppie con maggior esperienza presso il Centro Diocesano lo ricorda così: «Valter amava la vita e le persone. È stato una medico preparato e disponibile, maestro per i suoi collaboratori». E per don Mario Cusinato, fondatore del Centro della Famiglia: «La condivisione di vita per tanti anni con Valter e Annamaria è per me un dono prezioso da custodire. Ho ricevuto da loro due i doni di accoglienza, amicizia, sostegno, consiglio, collaborazione, senso della vita e della fede nei momenti di gioia e nei momenti di fatica».

