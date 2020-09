IL PROBLEMA

CONEGLIANO Una pioggia di lettere di protesta sono arrivate all'amministrazione comunale dopo che i genitori hanno ricevuto una lettera dove si annunciava che il doposcuola forse non partirà. «Il problema spiega in una risposta inviata a un genitore arrabbiato l'assessore alla pubblica istruzione Gianbruno Panizzutti - non nasce da un'errata gestione da parte del Comune di Conegliano, ma da un documento del Miur Veneto (Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto) intitolato Piano per la ripartenza 2020/2021 - Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza Covid-19 scolastico pubblicato e comunicatoci in data 27 agosto 2020, quindi in concomitanza con il termine delle nostre iscrizioni ai Cse».

IL DOCUMENTO

Relativamente alla riapertura delle attività di doposcuola il piano riporta testualmente Allo stato attuale della diffusione pandemica, è caldamente sconsigliato organizzare attività che prevedano il mescolamento di allievi afferenti a classi diverse. E proprio questo è il nodo della questione: tutti le amministrazioni comunali del Veneto che affidano in appalto i doposcuola, e quindi di fatto sono direttamente coinvolti nella gestione e nelle responsabilità, si sono bloccati a quel caldamente sconsigliato perché si aspettano, se dovesse malauguratamente avvenire un contagio, inevitabili cause da parte dei genitori, soprattutto di quei bambini che non lo frequentano, ma che potrebbero essere in classe con possibili positivi. Questo proprio per non aver considerato quell'indicazione. Il Comune tuttavia non si è arreso. «Ci siamo attivati immediatamente, anche con l'Usl e la Conferenza dei sindaci, per avere delle linee guida chiare che ci permettano di partire in piena sicurezza, anche ottemperando a tutte le direttive provenienti dai vari organi preposti alla corretta gestione di questo importantissimo servizio e abbiamo insistito affinché queste linee arrivassero in tempo per poterne dare comunicazione tempestiva. In data 8 settembre ci hanno ufficialmente comunicato che entro due o tre giorni queste linee guida dovrebbero arrivare e di conseguenza in data 9 settembre abbiamo avvertito i genitori, tenendo presente di non poter scendere sotto i 14 giorni di preavviso che mancano all'auspicata partenza dei Cse» dicono dal Comune.

I RITARDI

Di fatto, all'11 settembre, queste linee guida non sono ancora arrivate e amministrazione e genitori sono in attesa. «È scontato che cercheremo in tutti i modi di far partire i Cse, anche per rispetto, oltre che di ragazzi e genitori, anche dei numerosi lavoratori legati a questo servizio ma, vista la stretta collaborazione tra amministrazione comunale e gestore del servizio, non possiamo esimerci dal farlo in rispetto alle linee guida che speriamo vengano emesse quanto prima».

Chiara Dall'Armellina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA