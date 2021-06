Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DOLOREPIEVE DI SOLIGO «Ci hanno chiesto se nostra figlia aveva relazioni turbolente, se frequentava uomini. Nulla di tutto questo. Era sempre in casa con noi». Eligio e Mirka Campeol non hanno più lacrime. Sono paralizzati dal dolore. Aprono la porta di casa per cercare di condividere il peso e i mille perchè che si affollano alla mente. Una coppia di mezza età, un piccolo bar di frazione, due figlie grandi. Una comunità coesa e la...