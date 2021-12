IL DOLORE

ORSAGO «Perdere una figlia a 30 anni. È un dolore troppo grande. Una ferita da cui non si guarisce. Vogliamo capire bene cosa è successo. Quello che sappiamo lo abbiamo letto sui giornali, compreso il fatto che l'autista fosse ubriaco». Papà Leonio non si dà pace e insieme a lui mamma Alberta e la sorella Valentina, ormai prossima al parto del suo primo figlio: «Nessuno ci restituirà Margherita». Proprio adesso che aveva raggiunto una sua indipendenza e stava pian piano plasmando il suo progetto di vita. Come si fa con le sculture, tra le forme d'arte che lei amava di più. La scelta di andare a vivere da sola, in piazza a Orsago. L'impegno lavorativo su due fronti: nello studio di architettura Oficine di Conegliano e nel negozio di Calzature Cancian, sempre nella città del Cima, per dare sfogo sia alla passione per il disegno, sia a quella per la moda. Quell'amore che stava per sbocciare con un ragazzo che la faceva divertire e stare bene. E l'emozione di diventare zia per la prima volta, fantasticando sul nipotino in arrivo dalla sorella Valentina. «E' un maschio - scriveva sul suo profilo Facebook postando la foto di un paio di calzini che gli aveva comprato e che purtroppo non gli infilerà mai. Tutto spazzato via in un tragico e assurdo incidente la notte della vigilia di Natale quando un imprevisto in apparenza banale si è trasformato nel peggiore dei drammi.

«NESSUNO CE LA RESTITUIRA'»

«Se mi fa rabbia che chi l'ha travolta fosse ubriaco? Anche se fosse non cambia la sostanza delle cose: mia figlia è morta, niente e nessuno ce la potrà restituire» - dice papà Leonio mentre scorre sullo schermo dello smartphone le foto del luogo dell'incidente. L'indice si ferma sul guard rail e ogni volta è un pugno allo stomaco: «E' caduta giù da qui». Poi le braccia si allargano in poco più di un metro, come se stesse prendendo le misure dell'auto accartocciata: «La macchina era tutta schiacciata, da fare impressione». I genitori sono stati avvertiti dai carabinieri: «Ci hanno chiamati alle 4.30. Una cosa terribile. Questo non è un dolore che passa. Te lo porti dentro per tutta la vita. In questi giorni tutti ci stanno vicino: tanti messaggi, chiamate, visite e di questo ringraziamo tutti. Il difficile arriverà dopo, quando calerà il sipario e noi ci ritroveremo a fare i conti con il vuoto lasciato da Margherita e i ricordi che riaffiorano». «Era una bravissima ragazza, veniva da noi ogni sera - sono le uniche parole che riesce a pronunciare mamma Alberta Ceschel sulla porta di casa prima che il nodo alla gola stringa troppo forte. E' qui, nella villetta a schiera di via Verdi che la giovane ha abitato fino a tre mesi fa. Poi il grande passo: andare a vivere da sola nell'appartamento affacciato su piazza dei Caduti per la Libertà, dove aveva abitato la nonna: uno spazio tutto suo che Margherita aveva arredato dando libero sfogo alla sua arte, di ispirazione pop, con quella predilezione per il rosa che era un suo marchio di fabbrica.

ANIMA D'ARTISTA

Margherita l'arte ce l'aveva nel sangue fin da bambina e l'ha affinata nel tempo. «I'm an artist don't ask me why» (Sono un'artista non chiedermi perché): così si descriveva nella biografia del suo profilo Instagram. Dopo il liceo artistico di Treviso, si è iscritta all'Accademia di Belle Arti di Venezia, laureandosi con il massimo dei voti. Per mantenersi gli studi ha lavorato come commessa, anche nel negozio Dani Abbigliamento di Conegliano, ora chiuso. Da ragazza aveva frequentato anche il gruppo scout della parrocchia. «Era semplicemente fantastica: mai arrabbiata, un po' introversa e con tanti progetti - la ricorda il padre -. Eravamo molto legati a lei». Una famiglia felice, pronta ad accogliere la nuova vita che sta per nascere. Questo Natale più che mai avrebbe dovuto essere motivo di gioia. Invece è stato segnato dal peggiore dei lutti.

Mep

