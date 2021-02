IL DOLORE

CASTELFRANCO «Non c'era nulla che potesse far pensare a una cosa del genere. Adesso sono una donna distrutta». Sono queste le poche parole che Adriana Gargalic, moglie di Egidio Battaglia e madre del piccolo Massimiliano, è riuscita a pronunciare dopo aver ricevuto la notizia della tragedia che ha sconvolto la sua vita. Ieri la donna, di origine romena ma in Italia ormai da vent'anni, ha raggiunto la propria casa di corsa, indossando ancora la divisa del lavoro. Ma non ce l'ha fatta. È stata colta da un malore e immediatamente trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco. Qui le è stata subito assicurata assistenza psicologica. Poi si è chiusa in se stessa. Ora è ricoverata in osservazione.

IL ROVELLO

Le preoccupazioni per la salute del figlio avevano profondamente segnato l'ultimo periodo. Il mese scorso era stato diagnosticato al piccolo un disturbo dello spettro autistico. I contorni della condizione, però, non erano ancora precisamente definiti. La famiglia sembrava solida. L'unione tra marito e moglie apparentemente senza crepe. Ma per l'uomo il problema era intimamente diventato insormontabile. Ieri Adriana era uscita di casa all'inizio della mattinata per andare a lavorare. Presta servizio in una cooperativa che si occupa della ristorazione negli ospedali. Quando le è stato detto ciò che era capitato si è precipitata a casa e si è sentita male. La massima delicatezza in una situazione del genere non è bastata. Prima le è stato riferito che il suo bambino non c'era più. E di seguito il gesto del marito.

IL SUPPORTO

Nel pronto soccorso di Castelfranco è intervenuto anche Oscar Miotti, psicologo esperto di psicologia dell'emergenza, tra l'altro coordinatore della task force di professionisti legati all'associazione Emdr Italia che sta offrendo supporto al personale dell'Usl in questo periodo di emergenza Covid. «Lo schema in questi casi prevede l'applicazione del protocollo delle cattive notizie spiega Davanti a una reazione di assoluto sconcerto e di incredulità, con una stimolazione bilaterale, che può passare attraverso dei movimenti oculari, si comunica la notizia avviando un primo processo di elaborazione. Una notizia simile è inimmaginabile. Per questo è necessario provare a riportare velocemente chi la riceve sul piano della realtà, in modo che non ci sia dissociazione». Il percorso non è affatto semplice. Adriana ha delle amiche nella Marca. Una, in particolare, le è stata accanto fin da subito ieri in ospedale. Ma era proprio la famiglia del marito che negli anni era diventata anche la sua famiglia.

LE PROCEDURE

Adesso non viene mai lasciata sola. Il sostegno psicologico continuerà nell'immediato futuro. Non si tratta di misure dedicate a una singola persona. La procedura è codificata all'interno della psicologia dell'emergenza a fronte di casi simili. Per la stessa ragione ieri è stato offerto sostegno psicologico anche ai soccorritori. Subito dopo erano stati chiamati per un intervento per un paziente Covid positivo. Alla fine è stata mossa un'altra squadra. «I soccorritori hanno visto scene raccapriccianti sottolinea Miotti non ci si abitua a situazioni simili. Non stiamo parlando di macchine». Ora l'obiettivo è avviare nei pronto soccorso degli ospedali trevigiani un servizio stabile di psicologia dell'emergenza, da attivare ogni volta che si presenta la necessità. Il primo passo è già stato compiuto proprio all'interno dell'attività legata alla pandemia, per dare sostegno agli operatori della sanità che sono da ormai un anno in prima linea. Ma non c'è solamente questa emergenza. L'assistenza psicologica immediata in caso di eventi traumatici è fondamentale. E quanto accaduto ieri purtroppo rappresenta una drammatica conferma.

Mauro Favaro

