IL DOLORECASALE «Abbiamo deciso di donare gli organi: Nicolò vivrà in altre persone». È la frase che Paolo Di Giacomo, papà del 17enne morto in seguito all'incidente di lunedì mattina in viale Felissent a Villorba, ha detto ieri ai parenti e agli amici che si sono stretti attorno alla sua famiglia. In questi due giorni il sindaco Stefano Giuliato l'ha incontrato un paio di volte per fargli sentire la vicinanza dell'intero paese. «Tutti sono scossi dalla tragedia spiega il primo cittadino abbiamo sperato fino alla fine che la...