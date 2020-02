IL DOCUMENTO

TREVISO «Prima si sciacquano, poi si insaponano, si sfregano passando dito per dito, senza scordarsi del dorso e dei polsi, e infine si risciacquano». Negli asili e nelle scuole elementari si insegna ai bambini anche come lavarsi le mani in modo corretto. Ancora di più in questo periodo, alla luce della diffusione del nuovo coronavirus cinese. Sembra un atto banale. Ma in realtà è una delle prime regole di igiene e una delle più importanti azioni di prevenzione. È la prima arma che si ha a disposizione contro lo sviluppo di molte malattie. Compreso appunto il virus partito dall'oriente. La conferma arriva direttamente dalla Società italiana di pediatria che ha inviato agli istituti una circolare volta a far chiarezza in merito al nuovo coronavirus e a contenere eventuali reazioni frutto di un panico ingiustificato. «Allo stato attuale non esiste un vaccino per prevenire l'infezione, anche se alcune aziende ci stanno già lavorando spiegano alcuni consigli utili sono: mantenere una corretta igiene delle mani ed evitare il contatto ravvicinato con persone con sintomi influenzali o respiratori».

I CONSIGLI

Gli insegnanti sono particolarmente attenti. L'obiettivo è trasmettere delle conoscenze tanto basilari quanto preziose. Con la speranza che gli alunni possano anche trasformarsi in tanti piccoli ambasciatori impegnati a diffondere le regole di igiene nelle loro famiglie. Repetita iuvant. Il documento messo a punto dai pediatri è diviso per punti. Per prima cosa si spiega cos'è il coronavirus: «Un virus a Rna, noto per causare patologie di gravità variabile, da un comune raffreddore a malattie più gravi, come la sindrome respiratoria mediorientale (Mers) e la sindrome respiratoria acuta grave (Sars)». Di seguito, si fa il quadro sul nuovo coronavirus, 2019-nCoV, che ha iniziato a circolare in Cina e che si sta diffondendo in tutto il mondo. «È un nuovo ceppo di coronavirus. Il suo nome esatto è Novel Coronavirus. Secondo il ministero della Salute, che si basa su valutazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, il rischio di propagazione è considerato molto alto in Cina e alto a livello europeo e globale». Come si trasmette l'infezione? «I coronavirus possono trasmettersi da animali infetti a uomo. È già successo in Cina nel 2002 e in Arabia Saudita nel 2012. Alcuni coronavirus possono trasmettersi da persona a persona, di solito in seguito a contatto stretto con un soggetto ammalato».

I SINTOMI

L'ultimo punto riguarda i sintomi: «La sintomatologia è variabile. I sintomi più comuni sono quelli simil influenzali, tra cui febbre, tosse, difficoltà respiratoria. Nei casi più gravi, l'infezione può però anche causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte». Al momento su scala planetaria sono stati confermati 9.836 contagi dal nuovo coronavirus cinese. Tra questi, purtroppo ci sono stati 213 decessi. In Europa fino ad ora sono stati confermati 16 contagi. Due in Italia, dove sono stati colpiti due turisti cinesi impegnati in un tour tra diverse città. Nella Marca sono stati messi in isolamento domiciliare due persone, una 50enne e un bambino di 4 anni, rientrate proprio dalla Cina con febbre e tosse. Per quanto riguarda la donna si sta attendendo che lo Spallanzani di Roma, l'istituto nazionale per le malattie infettive, analizzi il tampone inviato dal Ca' Foncello e chiarisca se si tratta di coronavirus o meno. Nel frattempo dall'Usl della Marca predicano calma. «In pieno periodo influenzale sono frequenti forme respiratorie totalmente indipendenti dall'infezione da coronavirus: tali situazioni non devono destare alcuna preoccupazione e devono essere gestite con i criteri consueti dal medico di famiglia tirano le fila per evitare quanto più possibile queste situazioni, è ancora raccomandata la vaccinazione antinfluenzale disponibile presso tutti i servizi vaccinali a favore di tutte le persone over 65 o con patologie croniche».

