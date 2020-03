IL DIVIETO

CONEGLIANO Addio a passeggiate e corsette sulle colline del prosecco, nelle piazze e lungo gli argini dei fiumi, diventati nel fine settimana luoghi di aggregazione pericolosi in tempo di coronavirus. Da ieri, a Conegliano ci si può allontanare a piedi da casa al massimo per un chilometro se non per motivi di lavoro, salute o reale necessità. «Ci sono dei fenomeni che stanno confondendo un'emergenza sanitaria con la settimana dello sport: è inaccettabile» ha tuonato ieri il sindaco Fabio Chies poco prima di firmare una nuova ordinanza che interpreta in senso restrittivo il decreto governativo per la lotta alla diffusione del Covid-19. Fin dal primo giorno dell'emergenza, Chies ha invitato a gran voce la cittadinanza a rimanere a casa. Un appello raccolto dalla stragrande maggioranza dei coneglianesi, come sembra testimoniare il dato dei residenti in città che hanno contratto il virus: ieri erano appena 18 su oltre 35mila. Il numero si sta però ingrossando, anche se di poche unità, giorno dopo giorno, perciò il primo cittadino non nasconde la sua preoccupazione: «Ci attendono ancora 10-15 giorni nei quali dovremo capire come si evolverà la curva dei contagi, però intanto ritengo inaccettabile quello che è successo lo scorso fine settimana, quando in particolare nelle località collinari e lungo l'argine del Monticano tanta gente è andata a camminare o correre senza giustificati motivi». «Decine le persone già denunciate per questo motivo» ha aggiunto il comandante della Polizia locale Claudio Mallamace. E così ieri Chies ha firmato l'ordinanza 45/2020, che ha istituito il divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità. In un lungo elenco di strade e luoghi pubblici si arriva addirittura all'interdizione assoluta al pubblico passeggio.

I PERCORSI

La misura interessa i percorsi ciclopedonali, gli argini del Monticano, le piazze cittadine e i parchi aperti. Molte delle strade nelle quali da ieri non si può passeggiare si trovano nelle colline del prosecco: via Marcorà, via Calpena, via Mangesa, via Cal delle Rive, via Pastin Santin, via Monte Nero, strada delle Spezie, via Manzana, via Costa Alta, via dei Pascoli, via dei Colli, via della Guizza, via Michele Giunti, via del Poggio e via del Marsiglion. Ci sono però anche strade del centro storico (via Benini, via Molmenti, calle Madonna della Neve) e altre arterie normalmente molto frequentate come via Lourdes, via Lancieri di Firenze, viale XXIV Maggio, via Friuli, via Einaudi, l'area di Campolongo con via San Giuseppe (segmento viale Italia via dello Sport), via Santa Rosa e via dello Sport. Chiudono l'elenco via Menarè (statale 51) e via Podgora. Anche in queste strade rimane consentito transitare per andare al lavoro, rientrare a casa o fare la spesa o soddisfare altre situazioni di primaria necessità. Per chi sgarra sono pronte le denunce. L'elenco delle strade è già stato consegnato a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale.

GLI OBBLIGHI

Cittadini murati in casa dunque? Non esattamente: una postilla dell'ordinanza spiega che svolgere attività motorie «è possibile solo se sono necessarie al benessere psicofisico. Devono comunque essere limitate a tale circostanza, uscendo a piedi dalla propria abitazione senza allontanarsi per più di un chilometro». Quest'ultima misura è valida per i residenti in qualunque punto della città. E se qualcuno sta pensando di andare a camminare tra sentieri e stradine «perché tanto qui le auto non ci arrivano» farà bene a cambiare idea in fretta: «Una ditta che lavora nel campo dei droni si è resa disponibile a darci una mano gratuitamente ha precisato Mallamace perciò stiamo valutando di fare alzare in volo i droni per controllare ad esempio i sentieri collinari, dove c'è il rischio di aggregazioni. A valle ci sarà il nostro personale che procederà alle identificazioni». «Abbiamo dovuto ricorrere a questa ordinanza perché manca il buon senso che chiedeva di rimanere a casa salvo necessità. Una minima parte di gente non si sta comportando correttamente e noi ci siamo stancati di essere presi in giro. L'ordinanza è valida fino al 25 marzo ed è reiterabile» chiude il sindaco che avvisa: «In fatto di sanzioni, il weekend sarà devastante per chi vorrà fare jogging in campagna o collina».

GLI ALTRI

Tanti i Comuni che nelle ultime ore si stanno allineando questa tendenza con ordinanze più o meno restrittive. L'apripista è stato San Vendemiano, che ha vietato piste ciclabili, passaggi in piazza transennando panchine e giochi. Si aggiungono anche Moriago e Valdobbiadene, che hanno chiuso parchi e sentieri.

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA