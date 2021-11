Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DISPOSITIVOTREVISO Vietate le manifestazioni No Pass nel centro di Treviso per tutto il periodo di Natale. Il Comune ha blindato le mura per salvaguardare i cittadini che si riversano nel capoluogo e il commercio, compreso quello dei mercatini, in uno dei periodi più importanti dell'anno. Se ne riparlerà, forse, a metà gennaio. Nel frattempo le iniziative No Pass verranno dirottate nel parcheggio dietro lo stadio di rugby di Monigo,...