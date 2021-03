Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DISGUIDOODERZO Il tanto atteso messaggio di convocazione per il vaccino arriva, ma la donna nel leggerlo resta di stucco: l'invito è rivolto a P.G., classe 1930, morto nel 2013 e da allora sepolto nel cimitero di Mansuè. La donna all'epoca era la badante dell'uomo e si prendeva cura di lui. Oggi avrebbe 91 anni e se fosse in vita il vaccino per lui sarebbe più che consono. Peccato che il suo funerale si sia volto nel settembre di 8 anni...