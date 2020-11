IL DIBATTITO

TREVISO Scoppia lo scontro sui tamponi rapidi per il coronavirus fatti direttamente negli ambulatori. La Regione ha obbligato i medici di famiglia, che nella Marca sono 550, a eseguire i test sui propri assistiti. Ma Fimmg di Treviso, il più grande sindacato dei dottori di base, è pronta al gran rifiuto. La decisione verrà formalmente presa dall'assemblea degli iscritti. La linea, comunque, è già netta. «Il documento che è stato discusso alle 14 di venerdì scorso ci era arrivato alle 11.05. Abbiamo chiesto il rinvio, ma ci è stato negato mette in chiaro Brunello Gorini, segretario Fimmg di Treviso il Dpcm di aprile, inoltre, esortava le Regioni a rinforzare l'organico dei servizi di Igiene e sanità pubblica. Cosa che a Treviso non è stata fatta». La macchina intanto si è messa in moto. I tamponi rapidi destinati ai medici di famiglia arriveranno tra oggi e domani. Poi verranno gradualmente distribuiti. Così come i dispositivi di protezione. E giovedì ci sarà il faccia a faccia della verità tra l'Usl della Marca e gli stessi dottori di base per condividere le linee guida. «L'attività è stata formalmente prevista sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl un rifiuto potrebbe avere anche conseguenze sulla convenzione». Ma Gorini tira dritto. «Il tono del governo regionale è arrogante e insopportabile scandisce hanno intenzione di mandarci tutti a casa? E cosa succederebbe a quel punto?».

IL PROTOCOLLO

In questo clima si sta cercando di risolvere i nodi operativi. «Il 90% dei nostri ambulatori non è adeguato», ripetono Fimmg e Snami, l'altro sindacato dei medici di famiglia. Per questo l'Usl sta raccogliendo la disponibilità di altri locali. Le sedi alternative verranno messe a disposizione da Comuni, parrocchie e associazioni. La lista si sta allungando. Ci sono le tensostrutture delle parrocchie di Santa Maria del Rovere e di Sant'Angelo a Treviso, più palazzetti dello sport, palestre e locali delle Pro loco. L'Usl escluderà i parcheggi all'aperto, come quello dell'ex foro boario di Castelfranco. Per il resto c'è un po' di tutto: il centro civico di Resana, la palestra comunale di Segusino, il centro polivalente di Salgareda, Casa Riese a Riese Pio X, il centro polivalente di San Zenone, una palestra di Paese, la sala polivalente di Mansuè, l'ex mensa di Roncadelle, l'area polivalente di San Polo, il centro anziani di Vedelago, la sala di via Donizetti a Oderzo e così via. «Ci sono tutte le condizioni per partire spiega Benazzi a breve verranno distribuiti i tamponi rapidi e i dispositivi di protezione necessari, compresi i contenitori per i rifiuti. C'è la disponibilità di ambienti riscaldati. La sanificazione verrà garantita dai Comuni: è dimostrato che ne basta una al giorno, a fine giornata».

IL CONFRONTO

Resta da capire, però, se si riuscirà ad arrivare a un accordo tra le parti. Un'impresa ardua. Sia Fimmg che Snami hanno votato contro il progetto presentato in comitato regionale. La linea di Snami, però, pare più morbida. «La Fimmg ha firmato l'accordo nazionale. E poi si è spaccata a livello provinciale in Veneto ricorda Bruno Di Daniel, segretario provinciale Snami adesso c'è un obbligo. Quel che è certo è che i medici di famiglia non potranno fare i tamponi fino a quando non avranno a disposizione tutto il necessario». È vero che Fimmg si è spaccata tra le varie province del Veneto. Ma Gorini risponde per le rime: «Noi cerchiamo di risolvere il problema, non di andare a caccia di iscritti». Il confronto si preannuncia a dir poco infuocato. «In realtà i medici di famiglia potrebbero tranquillamente iniziare a fare i tamponi rapidi tira le fila Benazzi è tutto pronto. Anche il protocollo di sicurezza, messo a punto da Roberto Rigoli (direttore del centro di microbiologia di Treviso, ndr). Ci sono tutte le condizioni per fare in modo che possano eseguire gli screening nel giro di un paio di giorni, con dei turni, senza grandi sofferenze. E se alla fine non sarà possibile, andremo avanti per conto nostro».

