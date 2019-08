CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DIBATTITOTREVISO La Pastorale della Diocesi di Treviso si schiera a fianco del vescovo Gianfranco Agostino Gardin sui rapporti fra religione e politica. Anche in questo caso il leader della Lega Matteo Salvini non viene citato (come aveva fatto il vescovo a ferragosto, durante la cerimonia del cero), ma i riferimenti a lui - in negativo - sono chiari ed evidenti, fin dall'inizio: «Da tempo, soprattutto a causa di una continua e martellante propaganda, pare che i valori della bontà e della speranza non debbano essere più praticati. La...