IL DIBATTITOTREVISO Il sindaco Mario Conte osserva, stringe mani, dispensa sorrisi, non perde l'occasione per farsi immortalare in una foto ricordo accanto a Dan Peterson. La mostra sulla Nba è uno dei cardini della variegata offerta culturale che l'amministrazione ha predisposto per il rilancio della città, per tenere il capoluogo sempre al centro dell'attenzione. Conte, e l'assessore Lavinia Colonna Preti attendevano questo appuntamento con una certa ansia. Per organizzarlo, a gennaio, sono volati a Londra proprio per parlare con i vertici...