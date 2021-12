IL DIBATTITO

TREVISO «Il risultato dell'indagine del Sole 24 Ore è lusinghiero e per certi versi inaspettato. Senza negare nulla alle vittorie sportive e alla vivacità nell'associazionismo oltre che alla partecipazione politica, non è che a Treviso noi donne viviamo bene perchè abbiamo imparato a vivere come maschi?». Valeria Zagolin, presidente della Commissione Pari Opportunità riflette sul primato trevigiano. «Siamo felici e abbiamo la consapevolezza di abitare in un territorio che su questo tema ha fatto molto. Perchè però Treviso diventi non solo la città delle donne, ma una città per le donne dobbiamo riflettere su altri parametri. L'urbanistica ad esempio».

L'APPUNTAMENTO

Ed è proprio di questo che si parlerà nel convegno Idee innovative per un futuro sostenibile: una città a misura di donna in programma oggi alle 17 all'Auditorium di Santa Caterina. L'architetto Gabriella Bravin, componente del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Architettura Treviso coordinerà una serie di interventi volti alla ricerca di modelli virtuosi per costruire le città del futuro, o anche semplicemente di progetti innovativi che riguardano donne, madri e bambini. «A Merano, ad esempio, come a Vienna - sollecita Zagolin - l'architettura si sta interrogando sulla progettazione di città a misura di donna. Che tengano conto cioè di parametri come sicurezza e comodità, che accolgano donne sole e con figli».

IL CAMBIAMENTO

Ca' Sugana e Rete al femminile concordano con questa linea: sollecitare e accogliere le istanze provenienti dal mondo femminile vuol dire rendere la città più equa, più inclusiva e più adatta a raccogliere le sfide future. Il percorso, che sfocerà a febbraio nel Festival Treviso Città per le donne, ha preso il via nel novembre scorso con l'evento dedicato al tema della sostenibilità ambientale e prosegue ora con questo convegno che affronterà il tema della pianificazione della città con sguardo e sensibilità al femminile. A sollecitare questo nuovo sguardo è stata prima di tutto la Rete al Femminile: «Abbiamo proposto un festival, perchè sul tema c'è da lavorare - spiega Francesca Neroni, leader uscente della Rete - i risultati del sondaggio sono in parte reali, il benessere e la qualità della vita sono alti. Molto della classifica però è dovuto alle medaglie e alle partecipazioni sportive». Negroni punta l'attenzione su temi come il gap stipendiale o il tema dei nidi e del tempo pieno. «Una città che vuole proporsi come turistica, inoltre non può pensare di chiudere tutto servizi e negozi dalle 12,30 alle 15. Però il tema siamo anche noi: dobbiamo imparare a chiedere. Perchè la risposta delle istituzioni, qui, arriva».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA